В Ростове приговорили к восьми годам военнослужащую, выдавшую гостайну РФ Украине

Женщину признали виновной в госизмене. Сообщается, что в 2017-м и 2018-м годах она выдавала государственные секреты РФ Украине. Агентурная сеть была раскрыта российским ФСБ в апреле прошлого года. Курировал агентурную сеть начальник подразделения украинской военной разведки, полковник Олег Ахмедов. В нее входил также обвиняемый в шпионаже гражданин Украины Константин Ширинг.