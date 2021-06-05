В Ростове приговорили к восьми годам военнослужащую, выдавшую гостайну РФ Украине

Posted 5 июня 2021, 08:17
Published 5 июня 2021, 08:17
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
Женщину признали виновной в госизмене. Сообщается, что в 2017-м и 2018-м годах она выдавала государственные секреты РФ Украине. Агентурная сеть была раскрыта российским ФСБ в апреле прошлого года. Курировал агентурную сеть начальник подразделения украинской военной разведки, полковник Олег Ахмедов. В нее входил также обвиняемый в шпионаже гражданин Украины Константин Ширинг.
Татьяна Кузьменко свою вину признала. Гособвинение требовало для военнослужащей наказание в 12 лет лишения свободы. В колонию осужденная отправится только в 2023 году, когда ее ребенку исполнится 14 лет.
Суд рассматривал дело Татьяны Кузьменко в особом порядке и закрытом режиме, из-за содержания в нем документов с грифом «совершенно секретно».
Напомним, что ранее в Ростове-на-Дону суд к 12 годам приговорил боевика Азамата Хаджиева из Буйнакска, который планировал взорвать полицейских.
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