Десять туроператоров Ростовской области стали участниками программы кешбэка за путевки в детские лагеря в 2021 году, еще 17 компаний продают их за пределами региона. Список лагерей с компенсацией ищите дальше в нашем материале.
Идею озвучил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По словам главы государства, важно, чтобы детский отдых был максимально доступным.
Программа заработала 25 мая и продлится до 31 августа, но дети могут вернуться с отдыха по 15 сентября включительно.
Получить компенсацию смогут все родители, оплатившие поездку с помощью банковской карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Возврат положен только за отдых в стационарных местах размещения с круглосуточным пребыванием, если малыш день проводит в лагере, а на ночь возвращается домой, то вернуть потраченные деньги не получится.
В рамках программы родители могут отправить детей отдохнуть как внутри своего регина, так и за его пределами. Список детских лагерей с государственной компенсацией 2021 можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. Приобрести путевку можно как через туристическое агентство, так и через сайт программы.
Главное условие для кешбэка — наличие карты «Мир» у вас или ваших родственников. Если карты нет, ее можно оформить в любом российском банке и после получения оплачивать ею все поездки, включая и попадающие под программу кешбэка за летний отдых в 2021 году.
Второе условие — оплата поездок должна проводиться онлайн, их количество не ограничено. Вы сможете одной и той же картой оплатить отдых детей, семейные поездки и путешествие вдвоем со второй половиной и получить компенсацию за каждую их поездок.
После того, как карта получена, переходите на сайт программы лояльности платежной системы «Мир» и регистрируйтесь в сервисе. Во время регистрации сервис запросит ваш номер телефона и данные карты, после непродолжительной проверки подтвердит ваше участие.
После регистрации посмотрите список лагерей с компенсацией на сайте программы или обратитесь к вашему туроператору. Стоит учитывать, что не все места размещения участвуют в программе кешбэка, поэтому, если вы бронируете отдых через небольшое агентство, убедитесь, что они входят в число участников. Делать это следует до оплаты поездки, чтобы неприятные подробности не выяснились позже.
Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за один раз, не зависимо от количества несовершеннолетних и поездок. Кешбэк возможен и для многодетных семей, и для тех, чей единственный ребенок съездил за лето в несколько лагерей. Семьи с двумя и более детьми также получат компенсацию за каждого из малышей и за все поездки.
Деньги вернутся на карту «Мир», с которой была произведена оплата, в срок до пяти рабочих дней. Не забывайте, что для получения возврата оплата должна быть произведена онлайн, а не в месте размещения или в офисе туроператора.
Если путевки приобретались по льготной цене (в случае с неполными или многодетными семьями), получить компенсацию можно будет за ту сумму, которую заплатили родители, а не за полную стоимость путевки. Условия и схема возврата в таких ситуациях такая же, как и во всех остальных.
Кроме того, определенные категории жителей страны смогут получить компенсацию через органы социальной защиты, даже если уже оформили возврат денег через федеральную программу.
Главные условия для кешбэка:
Как уже говорилось, программа начала действовать с 25 мая, но это не значит, что россияне, купившие путевки заранее, останутся без кешбэка.
Родители, которые купили путевки до старта программы детского туристического кешбэка, после 15 июня смогут зарегистрироваться через сайт госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в сервисе и предъявить документы об оплате отдыха. В таких случаях сумма компенсации также составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за раз.
Возраст ребенка не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки всех детей, но большинство лагерей не принимают малышей младше семи лет.
Всего по России летом 2021 года откроются 37,6 тысячи организаций отдыха и оздоровления разного типа, которые посетят более четырех миллионов несовершеннолетних. Большинство лагерей входят в программу кешбэка, участниками которой стали все регионы страны.
Ростовская область уникальна тем, что на ее территории дети могут отдохнуть как на морском побережье в Таганроге, так и в лесу или в городской черте в других городах региона. Большинство лагерей с возвратом принимает школьников с местной пропиской, но есть те, кто готов организовать отдых ребят и из других регионов. В Ростовской области есть комплекс на морском побережье, который принимает детей из Арктической зоны.
Все объекты предлагают насыщенное времяпровождения, включая развлекательные, развивающие и оздоровительные мероприятия. В местах размещения возле моря обязательно включены посещения пляжа, во всех остальных — конкурсы, дискотеки, спортивные игры, экскурсии. Во многих лагерях области организуют профильные смены, основными тематиками которых будут юбилей полета человека в космос, социальные сети, путешествия, история, а также формирование гражданских инициатив.
Отдых детей в 2021 году организуют с соблюдением требований Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В Ростовской области заполняемость загородных объектов составит не более 75%, при этом заезд смен будут проводиться одномоментно. В течение смены будут действовать ограничения на выезд детей за пределы территории и посещения родителей.
Первая летняя смена в лагерях области стартовала в конце мая, средняя стоимость путевки в загородный объект Ростовской области составляет 30,9 тысячи рублей, в санаторный — 44,5 тысячи рублей. При этом родители смогут вернуть половину потраченных на детский отдых денег.