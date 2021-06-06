Ростовская область уникальна тем, что на ее территории дети могут отдохнуть как на морском побережье в Таганроге, так и в лесу или в городской черте в других городах региона. Большинство лагерей с возвратом принимает школьников с местной пропиской, но есть те, кто готов организовать отдых ребят и из других регионов. В Ростовской области есть комплекс на морском побережье, который принимает детей из Арктической зоны.