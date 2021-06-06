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Как получить кешбэк за детский отдых и найти список лагерей с компенсацией в 2021

6 июня 2021, 10:12
Фото: pixabay.com
В 2021 году россияне впервые получили возможность вернуть часть средств, потраченных на отдых детей, в Ростовской области в программе участвует порядка 80% всех имеющихся на территории региона мест размещения.

Десять туроператоров Ростовской области стали участниками программы кешбэка за путевки в детские лагеря в 2021 году, еще 17 компаний продают их за пределами региона. Список лагерей с компенсацией ищите дальше в нашем материале.

Как работает программа

Идею озвучил в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. По словам главы государства, важно, чтобы детский отдых был максимально доступным.

Программа заработала 25 мая и продлится до 31 августа, но дети могут вернуться с отдыха по 15 сентября включительно.

Получить компенсацию смогут все родители, оплатившие поездку с помощью банковской карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Возврат положен только за отдых в стационарных местах размещения с круглосуточным пребыванием, если малыш день проводит в лагере, а на ночь возвращается домой, то вернуть потраченные деньги не получится.

Фото: pixabay.com

В рамках программы родители могут отправить детей отдохнуть как внутри своего регина, так и за его пределами. Список детских лагерей с государственной компенсацией 2021 можно посмотреть на сайте мирпутешествий.рф. Приобрести путевку можно как через туристическое агентство, так и через сайт программы.

Как зарегистрироваться в программе и получить возврат

Главное условие для кешбэка — наличие карты «Мир» у вас или ваших родственников. Если карты нет, ее можно оформить в любом российском банке и после получения оплачивать ею все поездки, включая и попадающие под программу кешбэка за летний отдых в 2021 году.

Второе условие — оплата поездок должна проводиться онлайн, их количество не ограничено. Вы сможете одной и той же картой оплатить отдых детей, семейные поездки и путешествие вдвоем со второй половиной и получить компенсацию за каждую их поездок.

Фото: pixabay.com

После того, как карта получена, переходите на сайт программы лояльности платежной системы «Мир» и регистрируйтесь в сервисе. Во время регистрации сервис запросит ваш номер телефона и данные карты, после непродолжительной проверки подтвердит ваше участие.

После регистрации посмотрите список лагерей с компенсацией на сайте программы или обратитесь к вашему туроператору. Стоит учитывать, что не все места размещения участвуют в программе кешбэка, поэтому, если вы бронируете отдых через небольшое агентство, убедитесь, что они входят в число участников. Делать это следует до оплаты поездки, чтобы неприятные подробности не выяснились позже.

Размер компенсации и условия

Родители смогут вернуть 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за один раз, не зависимо от количества несовершеннолетних и поездок. Кешбэк возможен и для многодетных семей, и для тех, чей единственный ребенок съездил за лето в несколько лагерей. Семьи с двумя и более детьми также получат компенсацию за каждого из малышей и за все поездки.

Деньги вернутся на карту «Мир», с которой была произведена оплата, в срок до пяти рабочих дней. Не забывайте, что для получения возврата оплата должна быть произведена онлайн, а не в месте размещения или в офисе туроператора.

Если путевки приобретались по льготной цене (в случае с неполными или многодетными семьями), получить компенсацию можно будет за ту сумму, которую заплатили родители, а не за полную стоимость путевки. Условия и схема возврата в таких ситуациях такая же, как и во всех остальных.

Кроме того, определенные категории жителей страны смогут получить компенсацию через органы социальной защиты, даже если уже оформили возврат денег через федеральную программу.

Главные условия для кешбэка:

  • аккредитованный объект размещения
  • полная онлайн-оплата путевки картой «Мир»
  • регистрация в программе лояльности
  • поездка с возвращением детей не позднее 15 сентября

Что делать родителям, уже оплатившим путевки

Как уже говорилось, программа начала действовать с 25 мая, но это не значит, что россияне, купившие путевки заранее, останутся без кешбэка.

Фото: pixabay.com

Родители, которые купили путевки до старта программы детского туристического кешбэка, после 15 июня смогут зарегистрироваться через сайт госуслуг. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись в сервисе и предъявить документы об оплате отдыха. В таких случаях сумма компенсации также составит 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей за раз.

Возраст ребенка не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки всех детей, но большинство лагерей не принимают малышей младше семи лет.

Какие лагеря участвуют

Всего по России летом 2021 года откроются 37,6 тысячи организаций отдыха и оздоровления разного типа, которые посетят более четырех миллионов несовершеннолетних. Большинство лагерей входят в программу кешбэка, участниками которой стали все регионы страны.

Ростовская область уникальна тем, что на ее территории дети могут отдохнуть как на морском побережье в Таганроге, так и в лесу или в городской черте в других городах региона. Большинство лагерей с возвратом принимает школьников с местной пропиской, но есть те, кто готов организовать отдых ребят и из других регионов. В Ростовской области есть комплекс на морском побережье, который принимает детей из Арктической зоны.

Фото: pixabay.com

Все объекты предлагают насыщенное времяпровождения, включая развлекательные, развивающие и оздоровительные мероприятия. В местах размещения возле моря обязательно включены посещения пляжа, во всех остальных — конкурсы, дискотеки, спортивные игры, экскурсии. Во многих лагерях области организуют профильные смены, основными тематиками которых будут юбилей полета человека в космос, социальные сети, путешествия, история, а также формирование гражданских инициатив.

Отдых детей в 2021 году организуют с соблюдением требований Роспотребнадзора в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В Ростовской области заполняемость загородных объектов составит не более 75%, при этом заезд смен будут проводиться одномоментно. В течение смены будут действовать ограничения на выезд детей за пределы территории и посещения родителей.

Первая летняя смена в лагерях области стартовала в конце мая, средняя стоимость путевки в загородный объект Ростовской области составляет 30,9 тысячи рублей, в санаторный — 44,5 тысячи рублей. При этом родители смогут вернуть половину потраченных на детский отдых денег.

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