Регионы с самым привлекательным инвестклиматом назвали в ТПП РФ

Кроме того, на форуме обсудили запуск нового инвестиционного цикла, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества стран ШОС и БРИКС. В этом году ШОС исполнилось 20 лет и в последние два года, когда ситуация в мире стремительно менялась, председателем ассоциации была Россия.