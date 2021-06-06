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Регионы с самым привлекательным инвестклиматом назвали в ТПП РФ

6 июня 2021, 11:50
Фото: forumspb.com
Результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России представили в рамках Санкт-Петербургского экономического форума, сообщил портал 56orb.ru.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, лидеры в рейтинге не поменялись. Самым привлекательным инвестиционный климат является в Москве и Татарстане, но за последние несколько лет в этом отношении существенно выросли дальневосточные регионы.

Кроме того, на форуме обсудили запуск нового инвестиционного цикла, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества стран ШОС и БРИКС. В этом году ШОС исполнилось 20 лет и в последние два года, когда ситуация в мире стремительно менялась, председателем ассоциации была Россия.

«Теперь мы все работаем в онлайне, научились торговать, управляем транспортными отоками, помоаем друг другу, в том числе и в области здравоохранения», — рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

Что касается БРИКС, то там важно найти общие для стран-участниц проекты.

В рамках ПМЭФ-2021 также провели и российский форум малого и среднего предпринимательства, на котором обсудили увеличение числа объектов МСБ среди участников госзакупок. Для этого планируют привлекать Минпромторг, отвечающий за развитие производства.

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