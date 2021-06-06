Регионы с самым привлекательным инвестклиматом назвали в ТПП РФ

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, лидеры в рейтинге не поменялись. Самым привлекательным инвестиционный климат является в Москве и Татарстане, но за последние несколько лет в этом отношении существенно выросли дальневосточные регионы.
Кроме того, на форуме обсудили запуск нового инвестиционного цикла, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества стран ШОС и БРИКС. В этом году ШОС исполнилось 20 лет и в последние два года, когда ситуация в мире стремительно менялась, председателем ассоциации была Россия.
«Теперь мы все работаем в онлайне, научились торговать, управляем транспортными отоками, помоаем друг другу, в том числе и в области здравоохранения», — рассказал вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.
Что касается БРИКС, то там важно найти общие для стран-участниц проекты.
В рамках ПМЭФ-2021 также провели и российский форум малого и среднего предпринимательства, на котором обсудили увеличение числа объектов МСБ среди участников госзакупок. Для этого планируют привлекать Минпромторг, отвечающий за развитие производства.