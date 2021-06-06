Росстат насчитал больше смертей от COVID-19 в апреле, чем власти Ростовской области

Так, Росстат сообщил, что в апреле В Ростовской области скончались 589 человек с диагнозом коронавирусная инфекция, причем для 556 умерших его подтвердили лабораторно, у остальных вирус не был идентифицирован.
Тогда как по данным регионального правительства с 1 по 30 апреля в Ростовской области скончались всего 438 человек.
При этом Ростовская область по числу смертей ковидных пациентов занимает первое место среди субъектов Южного федерального округа. На втором месте оказался Краснодарский край с показателем 452 умерших, а на третьем — Волгоградская область, где за апрель умер 181 пациент с коронавирусом. Всего в ЮФО умерли 1556 человек, заболевших коронавирусом.
Ранее министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев сообщил о сокращении коечного фонда в ковидных госпиталях.