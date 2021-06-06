Росстат насчитал больше смертей от COVID-19 в апреле, чем власти Ростовской области

При этом Ростовская область по числу смертей ковидных пациентов занимает первое место среди субъектов Южного федерального округа. На втором месте оказался Краснодарский край с показателем 452 умерших, а на третьем — Волгоградская область, где за апрель умер 181 пациент с коронавирусом. Всего в ЮФО умерли 1556 человек, заболевших коронавирусом.