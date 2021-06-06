ТАНТК им. Бериева, где разграбили «самолет судного дня», перестал платить за охрану

При этом подрядчик за свои деньги судится с ТАНТК им. Бериева не впервые. В 2020 году охранная компания пыталась через суд взыскать с авиапредприятия более 17 миллионов рублей за оказанные услуги с с июля по сентябрь. Однако суд отказал подрядчику в удовлетворении этих требований.