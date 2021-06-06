ТАНТК им. Бериева, где разграбили «самолет судного дня», перестал платить за охрану

Компания «РТ-Охрана» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с таганрогского авиазавода 22 миллиона рублей за оказанные услуги. В настоящее время иск еще не принят к производству и дата судебного разбирательства не назначена.
При этом подрядчик за свои деньги судится с ТАНТК им. Бериева не впервые. В 2020 году охранная компания пыталась через суд взыскать с авиапредприятия более 17 миллионов рублей за оказанные услуги с с июля по сентябрь. Однако суд отказал подрядчику в удовлетворении этих требований.
В марте 2021 года компания снова обратилась в суд с иском на 21,6 миллиона рублей. Дело находится в производстве Арбитражного суда города Москвы, заседание по нему состоится 10 июня 2021 года.
Напомним, что декабре 2020 года года на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева разграбили «Самолет Судного дня» Ил-80. Преступники вынесли радиоаппаратуру в количестве 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Общая стоимость похищенного составляет более миллиона рублей. По подозрению в совершении данного преступления был арестован житель Таганрога Жора Хачунц. Он пробудет в СИЗО до 5 сентября.