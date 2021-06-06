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Posted 6 июня 2021, 15:57

Published 6 июня 2021, 15:57

Modified 1 октября, 14:10

Updated 1 октября, 14:10

Жители Таганрога заявили, что в городе пытаются затянуть запуск новых трамваев

6 июня 2021, 15:57
Жителям Таганрога предложили выбрать дизайн новых трамваев, однако не все оказались этим довольны, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Предложение выбрать расцветку поступило от властей города и концессионера трамвайной сети. Всего предусмотрели пять вариантов и цветовых решений.

Свой голос необходимо успеть отдать до 20 июня. Все варианты предполагают использование символов города.

В соцсетях пользователи назвали это попыткой затянуть запуск нового транспорта. Они попросили ускорить этот процесс.

«Зачем выбор цвета устраивать? Опасный вид транспорта должен быть красного цвета, чтобы его можно было заметить в окружающей среде», — написала местная жительница.

«Какая разница, если они всегда будут в пыли или грязи», — заявили подписчики.

#Общество#Новости
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