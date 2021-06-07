Премьер-министр Мишустин побывал в цеху КамАЗа и принял участие в сборе двигателя

Глава российского правительства побывал в сборочном цеху и даже лично протестировал процесс установки головки блока цилиндров двигателя, сообщает iz.ru.
Отмечается, что Михаил Владимирович с большим интересом проделал работу. А после отправился на заводской полигон, где делегации было наглядно продемонстрированы технические возможности различных типов КамАЗов. В научно-техническом центре завода премьер познакомился с перспективными разработками производства.
На совещании, которое было посвящено теме дальнейшего развития, Михаил Владимирович отметил, что КамАЗ является безусловным лидером в своем сегменте производства. Но необходимо не только завоевывать экспортный рынок, но и выводить на рынок России новые модели, которые будут учитывать местные особенности, сложные климатические условия и прочее.
Также Мишустин обозначил необходимость разработки и внедрения собственных систем управления и в целом быстрее адаптироваться к новым условиям рынка.