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Премьер-министр Мишустин побывал в цеху КамАЗа и принял участие в сборе двигателя

6 июня 2021, 21:17
Фото: kremlin.ru
В рамках рабочей поездки в Набережные Челны премьер-министр Михаил Мишустин посетил завод двигателей ПАО «КамАЗ».

Глава российского правительства побывал в сборочном цеху и даже лично протестировал процесс установки головки блока цилиндров двигателя, сообщает iz.ru.

Отмечается, что Михаил Владимирович с большим интересом проделал работу. А после отправился на заводской полигон, где делегации было наглядно продемонстрированы технические возможности различных типов КамАЗов. В научно-техническом центре завода премьер познакомился с перспективными разработками производства.

На совещании, которое было посвящено теме дальнейшего развития, Михаил Владимирович отметил, что КамАЗ является безусловным лидером в своем сегменте производства. Но необходимо не только завоевывать экспортный рынок, но и выводить на рынок России новые модели, которые будут учитывать местные особенности, сложные климатические условия и прочее.

Также Мишустин обозначил необходимость разработки и внедрения собственных систем управления и в целом быстрее адаптироваться к новым условиям рынка.

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