Премьер-министр Мишустин побывал в цеху КамАЗа и принял участие в сборе двигателя

На совещании, которое было посвящено теме дальнейшего развития, Михаил Владимирович отметил, что КамАЗ является безусловным лидером в своем сегменте производства. Но необходимо не только завоевывать экспортный рынок, но и выводить на рынок России новые модели, которые будут учитывать местные особенности, сложные климатические условия и прочее.