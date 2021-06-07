Причину крупного пожара на рынке «Изумруд» назвали в Шахтах

В ночь на 7 июня на рынке «Изумруд» загорелись сразу несколько торговых точек, огонь быстро распространился по площади в 100 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли быстро потушить огонь, в пожаре никто не пострадал.