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Причину крупного пожара на рынке «Изумруд» назвали в Шахтах

7 июня 2021, 10:41
Фото: Телеграм don_mash
По предварительной версии, причиной крупного пожара на рынке в Шахтах может быть поджог, сообщил Telegram-канал Don Mash.

В ночь на 7 июня на рынке «Изумруд» загорелись сразу несколько торговых точек, огонь быстро распространился по площади в 100 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели смогли быстро потушить огонь, в пожаре никто не пострадал.

«Предварительно, это поджог — сейчас ищут пиромана», — сообщил Telegram-канал.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура Ростовской области, которая начала проверку.

Отмечается, что рынок поджигают уже не первый раз, аналогичный случай произошел в октябре прошлого года.

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#Новости#Происшествия
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