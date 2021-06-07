Школьница в Ростовской области жестоко избила сверстницу

В полицию обратилась жительница Красного Сулина, заявив, что ее дочь была избита. Это произошло 2 мая.
По данному факту организовали проверку, в ходе которого выяснили, что на территории заброшенного производственного здания между подростками произошел конфликт. Он перерос в драку. Личность нападавшей была установлена.
«Решается вопрос о применении профилактических мер в отношении несовершеннолетней. Ее могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение», — сказано в сообщении.
Отмечается, что к ответственности могут привлечь и родителей девушки. Ранее эксперт назвал подробности и причины избиения кадета одноклассниками в Шахтах.