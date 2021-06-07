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Школьница в Ростовской области жестоко избила сверстницу

7 июня 2021, 05:29
Фото: pixabay
В Ростовской области полиция начала проверку из-за избиения несовершеннолетней сверстницы, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Красного Сулина, заявив, что ее дочь была избита. Это произошло 2 мая.

По данному факту организовали проверку, в ходе которого выяснили, что на территории заброшенного производственного здания между подростками произошел конфликт. Он перерос в драку. Личность нападавшей была установлена.

«Решается вопрос о применении профилактических мер в отношении несовершеннолетней. Ее могут поместить в специальное учебно-воспитательное учреждение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что к ответственности могут привлечь и родителей девушки. Ранее эксперт назвал подробности и причины избиения кадета одноклассниками в Шахтах.

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