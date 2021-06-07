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В посольстве США получили письмо семьи ростовского летчика Ярошенко о помиловании

7 июня 2021, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители посольства США получили письмо родных летчика из Ростова-на-Дону Константина Ярошенко о помиловании, сообщила супруга заключенного Виктория Ярошенко

Жена и дочь Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), в третий раз направили прошение о его помиловании. Письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, уже доставлено в посольство.

По словам Виктории Ярошенко, его забрал из почтового отделения представитель дипмиссии, о чем супруге ростовского летчика пришло уведомление.

В письме близкие Константина Ярошенко сообщили, что виделись с ним только дважды в 2011 и в 2018 году. Дочь и жена летчика написали, что все еще надеются, что он вернется домой.

При этом ранее семья ростовчанина также направляла прошения о помиловании в адрес бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.

Напомним, что Константина Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы в 2011 году за транспортировку наркотиков. Свою вину ростовский летчик отрицает.

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