В посольстве США получили письмо семьи ростовского летчика Ярошенко о помиловании

Жена и дочь Константина Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в Данбери (штат Коннектикут), в третий раз направили прошение о его помиловании. Письмо, адресованное президенту США Джо Байдену, уже доставлено в посольство.
По словам Виктории Ярошенко, его забрал из почтового отделения представитель дипмиссии, о чем супруге ростовского летчика пришло уведомление.
В письме близкие Константина Ярошенко сообщили, что виделись с ним только дважды в 2011 и в 2018 году. Дочь и жена летчика написали, что все еще надеются, что он вернется домой.
При этом ранее семья ростовчанина также направляла прошения о помиловании в адрес бывших президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа.
Напомним, что Константина Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы в 2011 году за транспортировку наркотиков. Свою вину ростовский летчик отрицает.