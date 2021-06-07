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В Ростове выставили на продажу часть имущества отеля Sheraton

7 июня 2021, 13:03
Фото: RostovGazeta
Имущество ООО «Лира» в Ростове-на-Дону выставили на торги за 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно документации, на продажу выставили часть имущественного комплекса недостроенного отеля Sheraton. Единым лотом продают само здание, мебель, отделочные материалы, кухонное, гостиничное и климатическое оборудование.

Напомним, отель в центре Ростова строили к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но компанию признали банкротом и объект так и не достроили. Как в конце 2020 года сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, есть большая вероятность того, что задание недостроенной гостиницы снесут.

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