В Ростове выставили на продажу часть имущества отеля Sheraton

Напомним, отель в центре Ростова строили к Чемпионату мира по футболу 2018 года, но компанию признали банкротом и объект так и не достроили. Как в конце 2020 года сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко, есть большая вероятность того, что задание недостроенной гостиницы снесут.