Бастрыкин поручил разобраться с одиночным содержанием «грабителя» Ил-80 в Таганроге

Жору Хачунц задержали в конце декабря 2020 года по подозрению в краже деталей из «самолета Судного дня». «Самолет Судного дня» Ил-80, находящийся на аэродроме ТАНТК им. Г. М. Бериева, ограбили в декабре 2020 года. Преступники вынесли радиоаппаратуру в количестве 39 блоков различного связного оборудования и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. Общая стоимость похищенного составляет более миллиона рублей.
«Я написала жалобу Александру Бастрыкину. Мой муж уже долгое время содержится в одиночной камере. Почему? Мне местные следователи отвечают, что не с кем содержать Жору. Якобы нет подходящих по тяжести преступления обвиняемых. Я в это не верю. И мое обращение „спустили“ руководителю следственного отдела города Таганрога. Теперь будет проверка. Следователи обещали поговорить и с мужем», — говорит Елена Хачунц.
По словам супруги обвиняемого, нарушения со стороны сотрудников полиции были с самого начала задержания Жоры Хачунц.
«Я просила разобраться: есть ли нарушения в действиях полицейских. Также записалась на личный прием к Александру Бастрыкину. Возможно, мне даже не придется летать в Москву, скорее всего, встреча состоится по видеоконференцсвязи. Буду теперь надеется и ждать», — рассказывает Елена Хачунц.
«Меня ударил следователь в зале суда. Я сняла побои и составила заявление. Хотя, полицейский и сказал, что следователю „ничего не грозит, максимум — штраф в размере пяти тысяч рублей“. Пусть, значит, выплатит штраф. Нельзя так себя вести», — сказала Елена Хачунц.