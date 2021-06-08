Бастрыкин поручил разобраться с одиночным содержанием «грабителя» Ил-80 в Таганроге

«Я написала жалобу Александру Бастрыкину. Мой муж уже долгое время содержится в одиночной камере. Почему? Мне местные следователи отвечают, что не с кем содержать Жору. Якобы нет подходящих по тяжести преступления обвиняемых. Я в это не верю. И мое обращение „спустили“ руководителю следственного отдела города Таганрога. Теперь будет проверка. Следователи обещали поговорить и с мужем», — говорит Елена Хачунц.