О настоятельной вакцинации работников торговли заговорили в Ростовской области

В ходе своего доклада он рассказал, что в супермаркетах, на рынках и в торговых центрах до 20% продавцов работают без масок, а в мелких торговых точках масочный режим не соблюдают до 30% работников и 70% покупателей.
Также проверки в Ростове, Шахтах, Таганроге, Гуково и Морозовске на общественном транспорте показали, что маски надевают только 30% пассажиров и водителей. А в Каменске-Шахтинском маски в общественном транспорте не носят совсем.
Михаил Корнеев предложил проработать в регионе вопрос о настоятельной вакцинации работников торговли и транспорта, которые контактируют с населением.
Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.