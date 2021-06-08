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О настоятельной вакцинации работников торговли заговорили в Ростовской области

8 июня 2021, 14:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области может быть введена настоятельная вакцинация среди работников транспортной сферы и торговли, сообщил в ходе заседания оперативного штаба по коронавирусу замгубернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

В ходе своего доклада он рассказал, что в супермаркетах, на рынках и в торговых центрах до 20% продавцов работают без масок, а в мелких торговых точках масочный режим не соблюдают до 30% работников и 70% покупателей.

Также проверки в Ростове, Шахтах, Таганроге, Гуково и Морозовске на общественном транспорте показали, что маски надевают только 30% пассажиров и водителей. А в Каменске-Шахтинском маски в общественном транспорте не носят совсем.

Михаил Корнеев предложил проработать в регионе вопрос о настоятельной вакцинации работников торговли и транспорта, которые контактируют с населением.

Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались — 4529 пациентов.

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