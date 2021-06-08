Социальный проект «Паруса духа-2021» прошел в Волгодонске

Международный проект, который проходит уже в десятый раз, призван помочь научить гармоничному общению людей с инвалидностью и без. Кроме того, фестиваль помогает открывать новые таланты, а людям с ограниченными возможностями поверить в сови силы.
На открытии мероприятия, которое проходит при поддержке концерна «Росэнергоатом», заместитель главы администрации Волгодонска по социальному развитию Светлана Цыба отметила, что фестиваль дает уверенность в том, что всегда есть кто-то, кто поддержит и будет рядом.
В рамках фестиваля в информационном центре и профилактории «Белая Вежа» атомной станции несколько дней проходили мастер-классы и тренинги. Участниками тренингов были люди с ограничениями по здоровью, яхтсмены, общественники и представители волонтерского движения молодых атомщиков.
Главным событием фестиваля стала парусная регата, перед началом которой профессионалы обучили участников азам управления яхтой и помогали им в течение гонки справляться с ветром и эмоциями. Все участники соревнований получили незабываемые эмоции, а победители еще и ценные призы.
По словам заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева, тема инклюзивного общения важна для всех и фестиваль не оставил равнодушных. В Ростовской АЭС надеются, что этот фестиваль не будет последним на его территории, а число атомных станций-участников со временем увеличится.
Руководитель проекта «Паруса духа», президент общественной организации повышения социальной и деловой активности инвалидов «Белая трость» Олег Колпащиков назвал прошедшее мероприятие именно таким, каким его и хотели увидеть все участники. «Мы мечтали, чтобы мы видели друг в друге живых людей, уникальных людей. И я думаю, что сегодня это получилось», — прокомментировал Колпащиков.
После Волгодонска фестиваль переместится в города Заречный и Балаково, в которых находятся атомные станции концерна «Росэнергоатом», а завершится праздник в Калининграде.