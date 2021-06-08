Социальный проект «Паруса духа-2021» прошел в Волгодонске

По словам заместителя директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаила Рябышева, тема инклюзивного общения важна для всех и фестиваль не оставил равнодушных. В Ростовской АЭС надеются, что этот фестиваль не будет последним на его территории, а число атомных станций-участников со временем увеличится.