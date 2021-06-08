В России количество сайтов по продаже поддельных авиабилетов выросло почти в два раза

По словам PR директор Aviasales Яниса Дзениса, с приближением пика туристического сезона появляется все больше мошеннических ресурсов. Некоторые преступники могут принимать оплату за билет переводом на карту частному лицу. Руководство Aviasales напоминает о необходимости проверять продавцов через сервис «Настоящийбилет.рф». Там собрана база проверенных сайтов.