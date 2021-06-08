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В России количество сайтов по продаже поддельных авиабилетов выросло почти в два раза

8 июня 2021, 12:40
Фото: pxhere.com
В Российской Федерации в мае 2021 года специалисты обнаружили 191 сайт по реализации поддельных авиабилетов, что на 96% больше, чем выявили в апреле.

Aviasales, BrandSecurity и Роскачество создали совместный проект. Новый сервис получил название «Настоящийбилет.рф». Об этом информирует iz.ru.

За месяц в социальных сетях было заблокировано 162 сайта и профиля мошенников. Остальные 29 случаев рассматривают специалисты сервиса. Если сайты окажутся поддельными, то их тоже заблокируют.

По словам PR директор Aviasales Яниса Дзениса, с приближением пика туристического сезона появляется все больше мошеннических ресурсов. Некоторые преступники могут принимать оплату за билет переводом на карту частному лицу. Руководство Aviasales напоминает о необходимости проверять продавцов через сервис «Настоящийбилет.рф». Там собрана база проверенных сайтов.

Представитель CEO BrandSecurity Руслан Кривулин предупредил, что злоумышленники нередко создают домены, которые очень похожи на официальные названия порталов по продаже билетов. Мошенники полностью копируют оформление сайтов настоящих компаний.

В последние месяцы распространение получили фейковые аккаунты в социальных сетях. Преступники используют логотип тревел-компании, утверждая, что трудятся в ней и предлагают персональную скидку. На самом деле это обман, подытожил Рустан Кривулин.

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