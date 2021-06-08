В Ростове-на-Дону выписали 900 протоколов за складирование строительного мусора

Как сообщалось ранее, в мае в Ростове вывезли мусор со 146 несанкционированных свалок. Очаги были выявлены в Пролетарском районе города, сотрудники коммунальных служб вывезли более двух тысяч кубометров строительного, крупногабаритного и бытового мусора.