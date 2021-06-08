В Ростове-на-Дону выписали 900 протоколов за складирование строительного мусора

В результате на 1 июня за несанкционированное размещение строительных, органических, бытовых и промышленных отходов административные комиссии выписали 899 протоколов.
Теперь нарушителям предстоит заплатить штрафы в размере от трех до 100 тысяч рублей, а их общая сумма составит 5,9 миллиона рублей. На заседаниях административных комиссий рассмотрено 899 протоколов об административных нарушениях, общая сумма штрафов составила 5,9 миллиона рублей.
Как сообщалось ранее, в мае в Ростове вывезли мусор со 146 несанкционированных свалок. Очаги были выявлены в Пролетарском районе города, сотрудники коммунальных служб вывезли более двух тысяч кубометров строительного, крупногабаритного и бытового мусора.