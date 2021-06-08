rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области выявили 40 штаммов коронавируса

8 июня 2021, 13:22
Фото: pexels.com
На территории Ростовской области было выявлено несколько десятков мутировавших штаммов коронавирусной инфекции, заявил в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19 глава регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

По его словам, в регионе было выявлено 40 мутировавших штаммов коронавируса в 19 муниципалитетах Ростовской области.

«Темпы прироста выделения мутировавших штаммов упали», — сообщил главный санитарный врач региона. При этом он отметил, что снижение связано с проводимыми профилактическими мероприятиями против коронавируса в городах и районах области. Речь идет об усилении режимных моментов, в том числе по лицам, прибывающим из-за границы. Мы эту работу активизировали и выборочно проводим обследование лиц, которые прилетают в аэропорт Платов. Единичные случаи пока мы выявляем», — рассказал Евгений Ковалев.

Напомним, что на 8 июня коронавирусом в Ростовской области заболели 155 местных жителей, а всего в регионе выявили 95464 случая инфицирования. Выздоровели за весь период 86535 человек, скончались 4529 пациентов.

Материалы по теме
В Ростовской области назвали количество зараженных коронавирусом за суткиГорода-лидеры по количеству зараженных коронавирусом озвучили в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00