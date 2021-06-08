В Ростовской области выявили 40 штаммов коронавируса

«Темпы прироста выделения мутировавших штаммов упали», — сообщил главный санитарный врач региона. При этом он отметил, что снижение связано с проводимыми профилактическими мероприятиями против коронавируса в городах и районах области. Речь идет об усилении режимных моментов, в том числе по лицам, прибывающим из-за границы. Мы эту работу активизировали и выборочно проводим обследование лиц, которые прилетают в аэропорт Платов. Единичные случаи пока мы выявляем», — рассказал Евгений Ковалев.