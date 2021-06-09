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Губернатор Голубев пригрозил отставкой мэру Батайска из-за ситуации с коронавирусом

9 июня 2021, 08:34
Фото: батайск-официальный.рф
Глава Ростовской области Василий Голубев раскритиковал работу сити-менеджера Батайска Геннадия Павлятенко из-за неудовлетворительной ситуации с коронавирусом, прозвучало на заседании.

Губернатор озвучил города, которые тянут область вниз. В их число вошли Батайск, Новошахтинск и Гуково. Также это касается Зерноградского, Мясниковского и Миллеровского районов.

Губернатор поинтересовался у Павлятенко, может ли он управлять ситуацией с коронавирусом и вакцинацией. По его словам, принимаемых мер недостаточно.

Голубев заявил, что сити-менеджер занят не тем делом. Он предупредил его о личной ответственности.

Теперь в проблеме будет разбираться региональный Минздрав. Добавим, что доход главы администрации Батайска вырос за год на на 450 тысяч рублей.

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