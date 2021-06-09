Губернатор Голубев пригрозил отставкой мэру Батайска из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор озвучил города, которые тянут область вниз. В их число вошли Батайск, Новошахтинск и Гуково. Также это касается Зерноградского, Мясниковского и Миллеровского районов.
Губернатор поинтересовался у Павлятенко, может ли он управлять ситуацией с коронавирусом и вакцинацией. По его словам, принимаемых мер недостаточно.
Голубев заявил, что сити-менеджер занят не тем делом. Он предупредил его о личной ответственности.
Теперь в проблеме будет разбираться региональный Минздрав. Добавим, что доход главы администрации Батайска вырос за год на на 450 тысяч рублей.