На решение проблем с жильем для детей сирот в Ростовской области выделили 1,5 млрд

Всего за счет этих средств квартирами планируется обеспечить около тысячи детей сирот. В настоящее время торги по приобретению жилья уже полностью завершились в Заветинском, Обливском, Ремонтненском, Тацинском районах
Контроль за решением вопроса обеспечения жильем сирот возложен на глав администраций.
В региональном правительстве напомнили, что с начала 2021 года в Ростовской области был увеличен норматив предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас на одного человека должно приходиться 33 квадратных метров.
Ранее в 26 муниципалитетах Ростовской области проверили условия проживания сирот и выявили ряд нарушений. Проверки были организованы после скандалов, когда оказалось, что за 1,4 миллиона рублей детям-сиротам покупали квартиры с плесенью, не пригодные для жизни.