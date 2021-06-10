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На решение проблем с жильем для детей сирот в Ростовской области выделили 1,5 млрд

10 июня 2021, 10:38
Фото: donland.ru
Власти Ростовской области в 2021 году выделили на приобретение жилья для детей-сирот 1,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего за счет этих средств квартирами планируется обеспечить около тысячи детей сирот. В настоящее время торги по приобретению жилья уже полностью завершились в Заветинском, Обливском, Ремонтненском, Тацинском районах

Контроль за решением вопроса обеспечения жильем сирот возложен на глав администраций.

В региональном правительстве напомнили, что с начала 2021 года в Ростовской области был увеличен норматив предоставления жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас на одного человека должно приходиться 33 квадратных метров.

Ранее в 26 муниципалитетах Ростовской области проверили условия проживания сирот и выявили ряд нарушений. Проверки были организованы после скандалов, когда оказалось, что за 1,4 миллиона рублей детям-сиротам покупали квартиры с плесенью, не пригодные для жизни.

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