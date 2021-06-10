Налог на имущество может вырасти в ближайшие годы для жителей Ростовской области

В последний раз оценку земельных участков в регионе проводили в 2014 году, а недвижимости — в 2018-м. И, согласно федеральному закону, всем регионам предстоит теперь проводить кадастровую оценку в один период, сначала в 2020–2023 годах, а затем каждые пять лет. Оценка будет проводиться массовая по определенным критериям.