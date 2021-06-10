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Налог на имущество может вырасти в ближайшие годы для жителей Ростовской области

10 июня 2021, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в ближайшие два года может измениться величина налога на недвижимость для местных жителей, пишет «Донньюс».

Уже в 2022 году в регионе ожидается кадастровая переоценка земельных участков, а в 2023-м — недвижимого имущества, как для физических, так и для юридических лиц.

В последний раз оценку земельных участков в регионе проводили в 2014 году, а недвижимости — в 2018-м. И, согласно федеральному закону, всем регионам предстоит теперь проводить кадастровую оценку в один период, сначала в 2020–2023 годах, а затем каждые пять лет. Оценка будет проводиться массовая по определенным критериям.

Эти данные необходимы для дальнейшего расчета налога на землю и имущество. Проще говоря, от того, во сколько государство оценит квартиру, будет зависеть размер налога.

Представители малого и среднего бизнеса в регионе уже стали бить тревогу, такая оценка в последний раз проводилась семь лет назад, а, значит, что кадастровая стоимость, скорее всего, вырастет значительно. Следовательно, вырастет и налог.

Впрочем, оспорить кадастровую стоимость объекта можно через суд.

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