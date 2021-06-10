В Ростове осудили террориста, который готовил взрыв во Владикавказе и побег в Сирию

По версии следствия, Алексанянц летом 2020 года дал присягу лидеру запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и вступил в ее ряды. Он согласился совершить взрыв административных зданий органов государственной власти во Владикавказе, а затем отбыть в Сирию.