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В Ростове осудили террориста, который готовил взрыв во Владикавказе и побег в Сирию

10 июня 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
К 15 годам строгого режима приговорили Георгия Алексанянца за подготовку теракта во Владикавказе, решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, Алексанянц летом 2020 года дал присягу лидеру запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» и вступил в ее ряды. Он согласился совершить взрыв административных зданий органов государственной власти во Владикавказе, а затем отбыть в Сирию.

В конце июня фигурант приехал к указанному иным лицом месту, забрал самодельное взрывное устройство и деньги, после чего его задержали силовики.

Первые три года срока Алексанянц будет отбывать в тюрьме, кроме того, ему присудили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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