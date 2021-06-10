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В штате некоторых ростовских школ обнаружены «мертвые души»

10 июня 2021, 14:38
Фото: pexels.com
В штате некоторых школ Ростова обнаружены учителя, которых никто из педагогического коллектива не знает и никогда не видел, сообщает RostovGazeta депутат Гордумы от КПРФ Наталья Оськина.

Пообщавшись с учителями некоторых ростовских школ, депутат пришла к выводу, что в них, под эгидой продвижения бесплатных спортивных секций, на должностях педагогов дополнительного образования могут быть оформлены тренеры из частных футбольных клубов.

«Учителю физкультуры в школе разрешено вести секцию дополнительного образования. Эти секции бесплатны для деток, а учителя получают надбавку за час в рамках социального бюджетирования. Но учителя жалуются, что в штате школ есть «мертвые души». То есть люди, которым начисляется заработная плата, но которых никто не видел. В школах они не появляются, а в ведомостях значатся. Полагаю, что за такими педагогами могут стоять частные футбольные клубы, с которыми должен быть заключен договор взаимного сотрудничества», - рассказывает Наталья Оськина.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Депутат поясняет: любое платное дополнительное образование в школах возможно. Но для этого школа должна иметь договор с ДИЗО и отделом образования города, поскольку школьные стадионы и спортивные залы являются муниципальным имуществом, которое нельзя сдавать в аренду любому желающему.

«При таком подходе родители должны официально, в рамках договора, оплачивать секции. Но договора нет. Зато в штате школ числятся никому не известные педагоги, которые должны вести бесплатные секции. А по факту оказалось, что эти секции не бесплатные. У меня есть скриншоты с родительского чата, да и сами родители лично рассказывали, что стоимость посещения школьной "бесплатной" секции колеблется в пределах 2,5 -3,5 тыс. рублей», - говорит Оськина.

Она добавляет, что с этим вопросом представители родительского комитета ходили на прием к начальнику отдела образования Ворошиловского района Ирине Миковой. Требовали показать договор, в рамках которого ведутся платные секции. Однако договор им не был предоставлен.

«Я буду разбираться в ситуации, разошлю официальные запросы в ДИЗО, в Управление образования города, в прокуратуру. Отмечу, что после того, как родители подняли этот вопрос и дошли до начальника Управления образования города, школьные стадионы открыли, но они переживают, что лишь временно, на лето», - комментирует ситуацию депутат.

Фото: Медиахолдинг1Mi

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