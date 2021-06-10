В штате некоторых ростовских школ обнаружены «мертвые души»

«Учителю физкультуры в школе разрешено вести секцию дополнительного образования. Эти секции бесплатны для деток, а учителя получают надбавку за час в рамках социального бюджетирования. Но учителя жалуются, что в штате школ есть «мертвые души». То есть люди, которым начисляется заработная плата, но которых никто не видел. В школах они не появляются, а в ведомостях значатся. Полагаю, что за такими педагогами могут стоять частные футбольные клубы, с которыми должен быть заключен договор взаимного сотрудничества», - рассказывает Наталья Оськина.