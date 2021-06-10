Власти Ростова пообещали заменить все засохшие деревья новыми

В работах по озеленению важно не только высадить деревья, но и в течение трех лет правильно ухаживать за ними. В городе постоянно проверяют, как ответственные компании ухаживают за саженцами, и сколько деревьев погибло. В частности, из высаженных этой весной деревьев уже засохли почти 400 саженцев.