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Власти Ростова пообещали заменить все засохшие деревья новыми

10 июня 2021, 06:58
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону проводят регулярный мониторинг приживаемости высаженных деревьев и кустарников, сообщили в городской администрации.

В работах по озеленению важно не только высадить деревья, но и в течение трех лет правильно ухаживать за ними. В городе постоянно проверяют, как ответственные компании ухаживают за саженцами, и сколько деревьев погибло. В частности, из высаженных этой весной деревьев уже засохли почти 400 саженцев.

Отмечается, что в ходе проверок фиксируют, где именно и сколько деревьев погибли, чтобы потом высадить их вновь.

«Отпад зеленых насаждений, высаженных в прошлом году, будет восстановлен в полном объеме осенью текущего года без использования бюджетных средств», — пообещали в мэрии.

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