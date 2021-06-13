Житель Ростовской области очнулся во время операции и убил другого пациента

Вечером 12 апреля в больницу доставили 26-летнего парня. Он получил ранение из пневматического оружия.
Пациенту проводили операцию, в процессе он очнулся и стал вести себя неадекватно. Парень выбежал из операционной и напал на мужчину, которого везли на каталке.
Фигурант начал избивать лежачего пациента, в том числе острым предметом, попавшимся под руку. Спасти 57-летнего пострадавшего не удалось.
«Есть вероятность, что нападавший был под наркотиками. Его удалось задержать», — сказано в сообщении.