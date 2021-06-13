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Житель Ростовской области очнулся во время операции и убил другого пациента

13 июня 2021, 06:44
Фото: pixabay
В Ростовской области задержали мужчину, который во время операции стал вести себя неадекватно и убил пациента, сообщает «Ерш».

Вечером 12 апреля в больницу доставили 26-летнего парня. Он получил ранение из пневматического оружия.

Пациенту проводили операцию, в процессе он очнулся и стал вести себя неадекватно. Парень выбежал из операционной и напал на мужчину, которого везли на каталке.

Фигурант начал избивать лежачего пациента, в том числе острым предметом, попавшимся под руку. Спасти 57-летнего пострадавшего не удалось.

«Есть вероятность, что нападавший был под наркотиками. Его удалось задержать», — сказано в сообщении.

Ранее военный получил тюремный срок в Ростове-на-Дону за заказное убийство.

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