У заблокированных под Ростовом-на-Дону рынков начали изымать землю

Posted 14 июня 2021, 11:18
Published 14 июня 2021, 11:18
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Оказалось, что много лет назад предприниматели выменяли у властей землю, на которой появились рынки «Алмаз», «Овощной» и «Строительный», на свои земельные паи на территории бывшего сельхозпредприятия.
О проведении сделок есть договоры мены, по которым муниципалитет денег за отданную под рынки земли не получил. Теперь прокуратура требует вернуть участки, которые много лет назад предприниматели получили взамен своей земли.