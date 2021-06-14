rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июня 2021, 11:18

Published 14 июня 2021, 11:18

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

У заблокированных под Ростовом-на-Дону рынков начали изымать землю

14 июня 2021, 11:18
Прокуратура подала иск о возврате земель под рынками в Аксайском районе «из чужого незаконного владения», сообщил donnews.

Оказалось, что много лет назад предприниматели выменяли у властей землю, на которой появились рынки «Алмаз», «Овощной» и «Строительный», на свои земельные паи на территории бывшего сельхозпредприятия.

О проведении сделок есть договоры мены, по которым муниципалитет денег за отданную под рынки земли не получил. Теперь прокуратура требует вернуть участки, которые много лет назад предприниматели получили взамен своей земли.

Читайте также: Ситуацию с аксайскими рынками ростовчане назвали операцией по отъему собственности.

#Общество#Новости
Подпишитесь