Экс-главу волгоградского Следкома генерала Музраева будут судить в Ростове

По версии стороны обвинения, занимая пост главы СК РФ по Волгоградской области Михаил Мурзаев покрывал преступную группу, совершившую в 2016 году покушение на губернатора. Злоумышленники устроили поджог в доме бизнесвумен Натальи Казачковой в поселке Латошинка, у которой ночевал губернатор Андрей Бочаров.