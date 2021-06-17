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Posted 17 июня 2021, 16:27

Published 17 июня 2021, 16:27

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Экс-главу волгоградского Следкома генерала Музраева будут судить в Ростове

17 июня 2021, 16:27
В Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону поступило дело бывшего главы Следственного комитета Волгоградской области генерала Михаила Музраева, передает ТАСС.

По данным СМИ, кроме Мурзаева еще одним фигурантом дела о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова стал предприниматель из Волгограда Владимир Зубков.

По версии стороны обвинения, занимая пост главы СК РФ по Волгоградской области Михаил Мурзаев покрывал преступную группу, совершившую в 2016 году покушение на губернатора. Злоумышленники устроили поджог в доме бизнесвумен Натальи Казачковой в поселке Латошинка, у которой ночевал губернатор Андрей Бочаров.

Генерала обвиняют в совершении террористического акта, незаконном обороте оружия и использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Генерал и его подельник Владимир Зубков были задержаны в 2018 году.

В Ростове дело Мурзаева будет рассматривать судья Евгений Звягин.

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