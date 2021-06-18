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Posted 18 июня 2021, 15:14

Published 18 июня 2021, 15:14

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Призывника в мини-юбке и с розовыми волосами в Ростовской области не взяли в армию

18 июня 2021, 15:14
Житель Шахт отправился в военкомат в Батайске для прохождения призывной комиссии, одетый как девочка, снимки необычного призывника разлетелись по соцсетям.

Оказалось, что сам 22-летний шахтинец называет себя Кейтлин Лис и считает себя девушкой. На своей странице в соцсети «Вконтакте» она рассказала, что такой инцидент, действитено, был. Но нарядилась Лис не специально для посещения военкомата, она так ходит всегда уже на протяжении года.

Со своими подписчиками Кейтлин довольно общительна. По ее словам, физически она еще является мужчиной, но в дальнейшем намерена сменить пол. При этом на вопрос, кого она предпочитает в любви, Лис ответила, что девушек.

При этом героиня заявила, что была уверенна, в армию ее не возьмут, поэтому и решила пройти медкомиссию.

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