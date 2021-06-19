Парк «Дружба» в Ростове предложили благоустроить в космическом стиле

Posted 19 июня 2021, 07:38
Published 19 июня 2021, 07:38
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
По мнению Ларина, идея обустроить парк в космическом стиле обусловлена тем, что сам он расположен вблизи проспекта Космонавтов и большинство улиц в этом районе носят названия, связанные с Космосом. Общественник считает, что так сможет не только быть местом отдыха и развлечений, но и будет выполнять функцию воспитания патриотизма и исторической памяти детей и подростков.
«Ведь сейчас так много говорится о патриотизме и исторической памяти, воспитании детей и подростков, так пусть такими добрыми „просветителями“ в парке станут, например, Белка и Стрелка, Экзюпери и Маленький принц, Циолковский и Буран. Возможно тогда, данный концепт станет точкой притяжения горожан и гостей города, Ворошиловский район только выиграет, а Ростов приобретет новую интересную зону отдыха», — рассказал Николай Ларин.
Он также добавил, что в состав рабочей группы по благоустройству парка могут войти два космонавта.