Парк «Дружба» в Ростове предложили благоустроить в космическом стиле

По мнению Ларина, идея обустроить парк в космическом стиле обусловлена тем, что сам он расположен вблизи проспекта Космонавтов и большинство улиц в этом районе носят названия, связанные с Космосом. Общественник считает, что так сможет не только быть местом отдыха и развлечений, но и будет выполнять функцию воспитания патриотизма и исторической памяти детей и подростков.