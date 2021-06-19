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Posted 19 июня 2021, 07:38

Published 19 июня 2021, 07:38

Modified 1 октября, 15:03

Updated 1 октября, 15:03

Парк «Дружба» в Ростове предложили благоустроить в космическом стиле

19 июня 2021, 07:38
В Ростове-на-Дону парк культуры и отдыха «Дружба» могут превратить в «космическое» пространство, о проекте рассказал в своем Facebook общественник Николай Ларин.

По мнению Ларина, идея обустроить парк в космическом стиле обусловлена тем, что сам он расположен вблизи проспекта Космонавтов и большинство улиц в этом районе носят названия, связанные с Космосом. Общественник считает, что так сможет не только быть местом отдыха и развлечений, но и будет выполнять функцию воспитания патриотизма и исторической памяти детей и подростков.

«Ведь сейчас так много говорится о патриотизме и исторической памяти, воспитании детей и подростков, так пусть такими добрыми „просветителями“ в парке станут, например, Белка и Стрелка, Экзюпери и Маленький принц, Циолковский и Буран. Возможно тогда, данный концепт станет точкой притяжения горожан и гостей города, Ворошиловский район только выиграет, а Ростов приобретет новую интересную зону отдыха», — рассказал Николай Ларин.

Он также добавил, что в состав рабочей группы по благоустройству парка могут войти два космонавта.

#Общество#Новости
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