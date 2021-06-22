На границу с Ростовской областью Украина направит подготовленных США диверсантов

Posted 22 июня 2021, 19:15
Published 22 июня 2021, 19:15
Modified 1 октября, 13:19
Updated 1 октября, 13:19
По его словам, Киев намерен задействовать на Донбассе две группы Сил спецопераций ВСУ. Весь личный состав этих групп был подготовлен американскими инструкторами на полигоне в районе населённого пункта Анадоль. Главная цель украинских властей - проведение провокационных действий в ЛНР.
Напомним, ранее на границе Украины и Ростовской области представители миссии ОБСЕ зафиксировали движение 38 поездов, из которых 22 отправились в Россию через пункт пропуска в районе города Гуково, остальные прибыли в Украину. Но что они перевозили осталось неизвестно.