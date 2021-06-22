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Posted 22 июня 2021, 19:15

Published 22 июня 2021, 19:15

Modified 1 октября, 13:19

Updated 1 октября, 13:19

На границу с Ростовской областью Украина направит подготовленных США диверсантов

22 июня 2021, 19:15
Командование украинских вооруженных сил намерено перебросить в Донбасс, поближе к границе с Ростовской областью, две диверсионные группы, которые были подготовлены инструкторами из США, заявил представитель пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, Киев намерен задействовать на Донбассе две группы Сил спецопераций ВСУ. Весь личный состав этих групп был подготовлен американскими инструкторами на полигоне в районе населённого пункта Анадоль. Главная цель украинских властей - проведение провокационных действий в ЛНР.

Напомним, ранее на границе Украины и Ростовской области представители миссии ОБСЕ зафиксировали движение 38 поездов, из которых 22 отправились в Россию через пункт пропуска в районе города Гуково, остальные прибыли в Украину. Но что они перевозили осталось неизвестно.

#Политика#Новости
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