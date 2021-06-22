На границу с Ростовской областью Украина направит подготовленных США диверсантов

Напомним, ранее на границе Украины и Ростовской области представители миссии ОБСЕ зафиксировали движение 38 поездов, из которых 22 отправились в Россию через пункт пропуска в районе города Гуково, остальные прибыли в Украину. Но что они перевозили осталось неизвестно.