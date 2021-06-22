«Военный преступник»: власти Черкесска сняли плакат с Суворовым после жалобы депутата

«С его стороны это глупые и недостойные политические игры. За такого депутата я бы точно не голосовал. В России Суворов известен как великий полководец и нельзя это отрицать. Русские люди гордятся Суворовым, прекрасно помнят его и в Европе. Ведь если бы не Суворов, не было бы самостоятельной страны Швейцарии. Это был великий человек, — считает активист русской общины Кавказа Сергей Сорокин. — Однако сегодня многие пытаются переписать историю, и этому нельзя потакать. Инициатива Туркменова о снятии плаката с изображением великого полководца уничтожает память истории России, свидетельствует о том, что человек далек от истории своей страны. Я считаю, что подобные поступки в отношении исторических личностей надо кардинально пресекать».