«Военный преступник»: власти Черкесска сняли плакат с Суворовым после жалобы депутата

Член президиума партии по КЧР Адлер Туркменов оскорбился, когда увидел в Черкесске билборд социальной рекламы «Россия — страна победителей» с изображением полководца Александра Суворова. Он настоял на демонтаже плаката, что местные власти незамедлительно и сделали.
Адлер Туркменов записал для соцсетей обращение, в котором заявил, что Суворов якобы причастен к «геноциду ногайского народа» и прямо назвал его «военным преступником».
«Это примерно, как если бы сейчас здесь поставили памятник Сталину, который депортировал карачаевский народ, или как памятник в Чечне Ермолову. Я прошу вас, уберите этот плакат. Он здесь не нужен», — заявил Туркменов в своем обращении.
На следующий день он опубликовал новый пост, на котором рабочие убирают плакат с изображением военачальника. «Благодарю всю нашу республиканскую общественность за понимание и искреннюю поддержку. Плакат, который по недоумению был установлен в Черкесске уже снят!!!» (авторская семантика и пунктуация сохранена). Впрочем, уже через день эти посты из Инстаграма депутата исчезли.
Билборд раздора
В понедельник 21 июня последовала официальная реакция от справороссов, ее озвучил председатель Комитета ГД по делам национальностей Валерий Газзаев. По его мнению, Адлер Туркменов «единолично выступил от лица всего ногайского народа, провоцируя тем самым рознь с соседями. А это уже явно противоречит кавказским устоям и традициям. Мы будем выступать за вынесение партийного взыскания за данный поступок».
Ранее опрошенные RostovGazeta представители различных органов власти КЧР предпочитали просто отмалчиваться. Так глава Ногайского района КЧР Мурат Хапиштов, депутатом Совета в котором является Адлер Туркменов, отказался от комментариев.
«Мурат Азаматович не понимает почему он должен комментировать действия депутата. К его действиям администрация района не имеет никакого отношения. Это его личная инициатива. Ногайский район к этому не причастен», — отметила секретарь Хапиштова.
Не захотели комментировать инициативу Туркменова и в Министерстве КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Секретарь порекомендовала корреспонденту RostovGazeta обратиться к начальнику отдела по взаимодействию со СМИ Русланом Урусовым, однако он, услышав вопрос, больше на контакт не вышел.
В мэрии Черкесска, где, собственно, и был снят плакат с Суворовым корреспонденту посоветовали обратиться в отдел рекламы. Там подтвердили, что знают про инициативу Туркменова.
«Но от нас никаких документов не выходило. Содержание рекламы контролирует УФАС, обратитесь туда», — посоветовали в отделе рекламы.
В совете регионального отделения партии «Справедливая Россия» в КЧР отметили, что о ситуации о снятии билборда с изображением Суворова узнали только сегодня из социальных сетей.
«Туркменов с нами не советовался и не спрашивал нашего мнения. Это была его личная инициатива, — сообщил Председатель Совета регионального отделения партии СР в КЧР Ренат Акбаев. — К сожалению, у всех народов России особенные отношения ко многим полководцам. Карачаевцы и чеченцы неоднозначно относятся к Сталину, а у ногайцев оказалось такое отношение к Суворову. Делать какие-то выводы пока мы не можем. Об этой ситуации уже знают в Москве, и общими силами будем в ней разбираться. Наша республика — многонациональная. У каждого народа своя история и своя трагедия. Я возглавляю комитет по делам национальности в народном Собрании парламента КЧР и хотел бы главное, чтобы никаких межнациональных конфликтов у нас не было».
Страсти по геноциду
Тема «уничтожения ногайского народа» Российской империей в современной России является одним из ответвлений пантюркистского дискурса, который поддерживается националистическими общественными организациями тюркских народов Северного Кавказа. По Кучук-Кайнарджийскому миру с османами в 1774 году Крымское ханство, в состав которого входили кубанские земли, стало вассалом России. Это привело к расколу среди проживающих на этих территориях тюркских народностей, в первую очередь ногайцев, часть которых поддерживала пророссийского крымского хана, а часть — вступила в вооруженную борьбу при активной поддержке Стамбула. В 1782 году Александр Суворов был назначен командующим Кубанского корпуса и в этом качестве нанес мятежным ногайским кланам ряд сокрушительных поражений, после которых остатки мятежников эмигрировали в Турцию, где вскоре полностью ассимилировались. На территории КЧР сейчас проживает около 16 тыс. ногайцев.
На странице в Instagram Адлер Туркменов указывает, что он является членом президиума партии «Справедливая Россия», депутатом Совета Ногайского района, художественным руководителем Ногайского государственного драматического театра (был открыт в 2015 году). Telegram-канал kavkaz_leakbez называет его «бывшим ногайским активистом, который принял сторону провластных структур».
В открытых источниках говорится, что Адлер Туркменов — выпускник факультета культурологии, социального сервиса и рекламы Краснодарского государственного университета культуры и искусств. Свою карьеру он начал в Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Карачаево-Черкесия», затем работал на чиновничьих постах: был ведущим специалистом по молодежной политике в Ногайском районе, заместителем начальника отдела культуры администрации того же района.
В 2011 году он защитил проект по возрождению ногайского национального вида спорта табан-тирес (перетягивание палки). На него выделили 300 тысяч рублей. На эти деньги планировалось разработать положение об этом виде спорта, закупить спортивные снаряды для всех ногайских аулов республики, провести состязания. Как сообщалось в открытой информации, проект успешно завершили и начали тиражировать по регионам (Астраханская область, Чеченская, Дагестанская республики и Ставропольский край), а также готовить документацию для создания спортивной федерации по этому виду спорта. Однако в открытых источниках нет данных о том, что федерацию в конце концов создали.
С 2013 года Туркменов перешел на работу в республиканские органы власти: работал замминистра по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати и заместителем министра туризма, курортов молодежной политики (при руководстве республикой Рашидом Темрезовым).
Туркменов ведет актуальный Instagram с 2016. Первая запись, связанная с ногайцами, появилась в его аккаунте в июне 2017 года. Там он сообщил дату и место Общероссийского Съезда Ногайского народа.
В 2020 году он подал заявку на участие в конкурсе на должность мэра Черкесска, однако в итоге сошел с дистанции. И мэром стал Алексей Баскаев, который с мая того же года исполнял обязанности градоначальника. Как сообщал «Кавказский Узел», Туркменов объяснял свое участие в конкурсе тем, что ногайцы должны присутствовать во власти. Деятельность экс-мэра Руслана Тамбиева он оценил положительно, но его не устроило распределение должностей.
«С его стороны это глупые и недостойные политические игры. За такого депутата я бы точно не голосовал. В России Суворов известен как великий полководец и нельзя это отрицать. Русские люди гордятся Суворовым, прекрасно помнят его и в Европе. Ведь если бы не Суворов, не было бы самостоятельной страны Швейцарии. Это был великий человек, — считает активист русской общины Кавказа Сергей Сорокин. — Однако сегодня многие пытаются переписать историю, и этому нельзя потакать. Инициатива Туркменова о снятии плаката с изображением великого полководца уничтожает память истории России, свидетельствует о том, что человек далек от истории своей страны. Я считаю, что подобные поступки в отношении исторических личностей надо кардинально пресекать».
После выступления Туркменова на личных аккаунтах в соцсетях руководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Государственной Думе Сергея Миронова появилась масса возмущенных комментарием пользователей. Под его постом о том, как депутат поработал в Санкт-Петербурге, люди требуют вернуть на место снятый билборд с портретом Суворова, выдвигая условие, что не будут голосовать за «новую» партию, пока из нее не исключат Адлера Туркменова.
«Разберусь досконально и дам ответ. Пока не могу ничего сказать», — сообщил своим подписчикам в соцсети Сергей Миронов. Судя по последовавшему в понедельник комментарию Валерия Газаева, партийное руководство «разобралось» довольно быстро, хотя неизвестно, устроит ли ее избирателей просто обещание «партийного взыскания» для молодого и перспективного политика, считающего одного из самых прославленных полководцев России «военным преступником».