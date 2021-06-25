Бизнес-омбудсмен Минеева оценила перевод сотрудников на удаленный режим

“Обязательный перевод на удаленный режим работы не менее 30% не подвергшихся вакцинации сотрудников является мерой, нацеленной преимущественно на сокращение передвижений людей по Москве. Бизнесу удалось приспособиться к этой временной мере, и он знаком с условиями подачи сведений о сотрудниках, работающих дистанционно. Еще раз повторюсь, что сегодня крайне важны именно общественная польза и безопасность”, - отметила Минеева.
В опубликованном на портале мэра Москвы Сергея Собянина документе также указывается, что на удаленный формат работы следует перевести сотрудников старшего возраста - тех, которым уже исполнилось 65 лет, сообщает ТАСС.
Также в удаленном режиме предписывается трудиться людям с хроническими заболеваниями. Режим начнет действовать в столице с понедельника, 28 июня текущего года.
Но бывают и исключения: сотрудники, нахождение которых на рабочих местах - необходимость для работы той или иной компании, или те, кто уже привился.
Напомним, 22 июня мэром Москвы были усилены ограничительные меры в столице, большая часть из них вступит в силу 28 июня.
Так, с понедельника почти все субъекты ресторанного бизнеса начнут придерживаться “бесковидного” режима работы - посещать эти заведения будет разрешено вакцинированным клиентам. В заведениях их будут обслуживать по QR-коду, получить его можно будет с 25 июня с помощью электронной медкарты, портала госуслуг или интернет-сайта мэра и столичного правительства, ресурса или приложения "ЕМИАС.Инфо" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратурах поликлиник городов. Бумажные справки и сертификаты станут недействительными.
Кроме этого, представители властей рассказали, что для считывания кода организациям не нужно будет покупать дополнительное оборудование - он будет считываться смартфоном. Не принявшие условия “бесковидности” смогут продолжать свою работу, но обслуживать гостей исключительно навынос или развозить заказы на дом. В “бесковидных” заведениях общепита от клиентов также не будут требовать соблюдения масочного режима.
Помимо этого, с 22 июня введут ограничение на число посетителей массовых мероприятий до 500. А фан-зоны и танцполы будут оставаться закрытыми независимо от количества посетителей. В качестве исключений могут выступить только “бесковидные” зоны.