Бизнес-омбудсмен Минеева оценила перевод сотрудников на удаленный режим

Так, с понедельника почти все субъекты ресторанного бизнеса начнут придерживаться “бесковидного” режима работы - посещать эти заведения будет разрешено вакцинированным клиентам. В заведениях их будут обслуживать по QR-коду, получить его можно будет с 25 июня с помощью электронной медкарты, портала госуслуг или интернет-сайта мэра и столичного правительства, ресурса или приложения "ЕМИАС.Инфо" или "Госуслуги.Стопкоронавирус", а также в регистратурах поликлиник городов. Бумажные справки и сертификаты станут недействительными.