Города и районы, охваченные коронавирусом, назвали в Ростовской области

Из 207 новых случаев заражения, выявленных в Ростовской области на 27 июня, 90 приходится на Ростов-на-Дону. Также по пять заболевших оказалось в Аксайском, Зерноградском, Зимовниковском, Мясниковском, Октябрьском и Шолоховском районах. А всего положительные тесты на коронавирус получили жители 46 территорий региона.