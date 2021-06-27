Города и районы, охваченные коронавирусом, назвали в Ростовской области

Posted 27 июня 2021, 09:14
Published 27 июня 2021, 09:14
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Из 207 новых случаев заражения, выявленных в Ростовской области на 27 июня, 90 приходится на Ростов-на-Дону. Также по пять заболевших оказалось в Аксайском, Зерноградском, Зимовниковском, Мясниковском, Октябрьском и Шолоховском районах. А всего положительные тесты на коронавирус получили жители 46 территорий региона.
За период с момента объявления пандемии инфекцией заразились 98650 жителей Ростовской области, причем в последние дни отмечается значительный рост числа инфицированных. В госпиталях проходят лечение 1399 пациентов, из них 16 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.
Прививки сделали 590512 человек, а повторно вакцинировались 459917 местных жителя.
Ранее стало известно, что в пунктах вакцинации Ростова-на-Дону возникли огромные очереди из желающих привиться против коронавирусной инфекции.