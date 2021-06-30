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Posted 30 июня 2021, 09:05

Published 30 июня 2021, 09:05

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

Еще 13 жителей Ростовской области скончались, заразившись коронавирусом

Еще 13 жителей Ростовской области скончались, заразившись коронавирусом

30 июня 2021, 09:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на 30 июня после заражения коронавирусной инфекцией скончались еще 13 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами инфекции стали восемь пожилых женщин от 61 года до 95 лет и пятеро мужчин от 53 до 83 лет. Все погибшие пациенты при жизни страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Эти осложнения повлияли на течение инфекции и привели в итоге к смерти.

Летальность коронавируса в регионе составила 4,7%, а всего за время пандемии скончались 4673 жителя области. Всего было зарегистрировано в Ростовской области 99308 случаев заражения инфекцией, причем за сутки коронавирус выявили у 224 местных жителей, а коэффициент распространения инфекции уже вырос до 1,2.

Выздоровели за весь период 90109 человек. А в госпиталях проходит лечение 1351 пациент.

Прививки против инфекции в Ростовской области сделали 629127 человек, повторную вакцинацию прошли 473237 человек.

Ранее ростовчане стали жаловаться на огромные очереди на вакцинацию против коронавирусной инфекции.

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