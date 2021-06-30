Еще 13 жителей Ростовской области скончались, заразившись коронавирусом

На этот раз жертвами инфекции стали восемь пожилых женщин от 61 года до 95 лет и пятеро мужчин от 53 до 83 лет. Все погибшие пациенты при жизни страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Эти осложнения повлияли на течение инфекции и привели в итоге к смерти.