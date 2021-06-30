rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня 2021, 17:46

Published 30 июня 2021, 17:46

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

В Красноярском крае детей домой из лагерей из-за выявления ковида

В Красноярском крае детей домой из лагерей из-за выявления ковида

30 июня 2021, 17:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Свыше 60 детей вывезли из двух лагерей в Железногорске Красноярского края в связи с выявленными случаями коронавирусной инфекции.

По данным издания “Аргументы и факты”, в лагере “Горный” вынужденно прервали вторую смену, стартовавшую 23 июня в связи с выявлением ковида у ребенка. 27 отдыхающих отправили домой, сообщает iz.ru.

Кроме того, расформировали отряд в лагере “Орбита”. Там коронавирусную инфекцию обнаружили у работника. 36 детей, которые с ним контактировали, вылезли из лагеря на изоляцию.

Известно, что родители детей получат назад деньги за неиспользованные дни отдыха.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика