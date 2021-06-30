В Красноярском крае детей домой из лагерей из-за выявления ковида

Posted 30 июня 2021, 17:46
Published 30 июня 2021, 17:46
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
По данным издания “Аргументы и факты”, в лагере “Горный” вынужденно прервали вторую смену, стартовавшую 23 июня в связи с выявлением ковида у ребенка. 27 отдыхающих отправили домой, сообщает iz.ru.
Кроме того, расформировали отряд в лагере “Орбита”. Там коронавирусную инфекцию обнаружили у работника. 36 детей, которые с ним контактировали, вылезли из лагеря на изоляцию.
Известно, что родители детей получат назад деньги за неиспользованные дни отдыха.