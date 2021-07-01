В Таганроге водитель автобуса задавил пенсионерку, которая его ждала

Posted 1 июля 2021, 07:00
Published 1 июля 2021, 07:00
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Авария произошла на улице Чехова, когда 43-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 83-летнюю женщину. Она в это время стояла на остановке.
«Пострадавшая получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту аварии проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.
Известно, что автобус курсировал по маршруту № 11. Девятилетняя девочка пострадала в ДТП из-за уснувшего таксиста в Ростове.