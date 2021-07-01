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Posted 1 июля 2021, 07:00

Published 1 июля 2021, 07:00

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

В Таганроге водитель автобуса задавил пенсионерку, которая его ждала

В Таганроге водитель автобуса задавил пенсионерку, которая его ждала

1 июля 2021, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге водитель рейсового автобуса сбил пенсионерку, которая стояла на остановке, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на улице Чехова, когда 43-летний водитель автобуса «ПАЗ» сбил 83-летнюю женщину. Она в это время стояла на остановке.

«Пострадавшая получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас по факту аварии проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

Известно, что автобус курсировал по маршруту № 11. Девятилетняя девочка пострадала в ДТП из-за уснувшего таксиста в Ростове.

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