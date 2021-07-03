Почти в 50 территориях Ростовской области выявили новые случаи коронавируса

Posted 3 июля 2021, 09:07
Published 3 июля 2021, 09:07
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Заболели 262 человека в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах. Пациенты есть в Песчанокопском, Ремонтненском, Цимлянском, Волгодонском районах.
Умерли из-за коронавируса восемь женщин и шесть мужчин, которым было от 60 до 94 лет. Все они имели хронические заболевания.
С начала пандемии заразились более 100 тысяч человек, вылечились 90,3 тысячи пациентов. Умерли 4,7 тысячи граждан.
Лечатся в больницах из-за коронавируса сейчас 1749 пациентов. Прививки сделали более 673 тысяч добровольцев.