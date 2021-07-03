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Posted 3 июля 2021, 09:07

Published 3 июля 2021, 09:07

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Почти в 50 территориях Ростовской области выявили новые случаи коронавируса

3 июля 2021, 09:07
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области в 47 городах и районах зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заболели 262 человека в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах. Пациенты есть в Песчанокопском, Ремонтненском, Цимлянском, Волгодонском районах.

Умерли из-за коронавируса восемь женщин и шесть мужчин, которым было от 60 до 94 лет. Все они имели хронические заболевания.

С начала пандемии заразились более 100 тысяч человек, вылечились 90,3 тысячи пациентов. Умерли 4,7 тысячи граждан.

Лечатся в больницах из-за коронавируса сейчас 1749 пациентов. Прививки сделали более 673 тысяч добровольцев.

Добавим, что принудительная вакцинация привела к дефициту препарата для прививок в Ростове.

#Общество#Коронавирус#Новости
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