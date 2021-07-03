Ростовчане потребовали ликвидировать рынок Темерник из-за конфликтов с мигрантами

Posted 3 июля 2021, 17:17
Published 3 июля 2021, 17:17
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
По словам горожан, их спальный район превратился в гетто. Они заявили, что продавцы из Азии ведут себя как собственники территории.
«Вечная музыка, оры, крики, весь район в незаконных точках по продажам овощей и одежды. Продают прямо на тротуаре, что невозможно пройти», — заявил автор.
Он уточнил, что попытки решить проблему приводят к конфликтам с мигрантами. Ростовчанин попросил снести этот рынок и перевезти его за черту городу.
На данный момент обращение поддержали 102 человека, еще 37 горожан высказались против. Ранее МИД поблагодарил ростовские власти за высылку мигрантов в Узбекистан.