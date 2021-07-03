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Posted 3 июля 2021, 17:17

Published 3 июля 2021, 17:17

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Ростовчане потребовали ликвидировать рынок Темерник из-за конфликтов с мигрантами

3 июля 2021, 17:17
Житель Ростова-на-Дону попросил власти ликвидировать вещевой рынок на территории микрорайона Темерник, обращение размещено в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам горожан, их спальный район превратился в гетто. Они заявили, что продавцы из Азии ведут себя как собственники территории.

«Вечная музыка, оры, крики, весь район в незаконных точках по продажам овощей и одежды. Продают прямо на тротуаре, что невозможно пройти», — заявил автор.

Он уточнил, что попытки решить проблему приводят к конфликтам с мигрантами. Ростовчанин попросил снести этот рынок и перевезти его за черту городу.

На данный момент обращение поддержали 102 человека, еще 37 горожан высказались против. Ранее МИД поблагодарил ростовские власти за высылку мигрантов в Узбекистан.

#Общество#Новости
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