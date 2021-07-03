Средства для потенции стали продавать на старом сайте прокуратуры Ростовской области

Posted 3 июля 2021, 08:05
Published 3 июля 2021, 08:05
Modified 1 октября, 15:32
Updated 1 октября, 15:32
Напомним, что у надзорного ведомства был свой собственный сайт, на котором публиковали новости. Но теперь сделали общий портал, где региональные прокуратуры размещают информацию.
В субботу, 3 июля, при переходе на старый сайт начала открываться интернет-аптека для взрослых. Здесь предлагают различные препараты для потенции.
Судя по объявлениям, компания работает в Санкт-Петербурге. Был ли это взлом сайта, пока остается загадкой.