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Posted 3 июля 2021, 08:05

Published 3 июля 2021, 08:05

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Средства для потенции стали продавать на старом сайте прокуратуры Ростовской области

3 июля 2021, 08:05
В Ростовской области при переходе на старый сайт региональной прокуратуры предлагают приобрести средства для потенции, говорится на портале.

Напомним, что у надзорного ведомства был свой собственный сайт, на котором публиковали новости. Но теперь сделали общий портал, где региональные прокуратуры размещают информацию.

В субботу, 3 июля, при переходе на старый сайт начала открываться интернет-аптека для взрослых. Здесь предлагают различные препараты для потенции.

Судя по объявлениям, компания работает в Санкт-Петербурге. Был ли это взлом сайта, пока остается загадкой.

Ранее реклама проституток оказалась на сайте федерации плавания в Ростовской области.

#Общество#Новости
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