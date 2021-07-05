Более 280 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

Posted 5 июля 2021, 09:01
Published 5 июля 2021, 09:01
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
Заразились жители 49 городов и районов, в том числе Ростова, Азове и Зверево. Вместе с тем на лечении в ковидных госпиталях остаются 1859 пациентов.
За сутки количество умерших из-за осложнений при коронавирусе увеличилось на два человека. Умерли две женщины в возрасте 35 и 64 года, у них были хронические заболевания.
С начала пандемии заразились 100599 граждан, вылечились 90689 человек. Жертвами инфекции стали 4704 пациента.
В рамках прививочной кампании вакцинацию прошли 694 тысячи добровольцев. Всего в регионе провели почти три миллиона исследований на коронавирус.