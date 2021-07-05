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Posted 5 июля 2021, 09:01

Published 5 июля 2021, 09:01

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Более 280 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

Более 280 человек заболели коронавирусом в Ростовской области за сутки

5 июля 2021, 09:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области за последние 24 часа зарегистрировали 281 случай заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заразились жители 49 городов и районов, в том числе Ростова, Азове и Зверево. Вместе с тем на лечении в ковидных госпиталях остаются 1859 пациентов.

За сутки количество умерших из-за осложнений при коронавирусе увеличилось на два человека. Умерли две женщины в возрасте 35 и 64 года, у них были хронические заболевания.

С начала пандемии заразились 100599 граждан, вылечились 90689 человек. Жертвами инфекции стали 4704 пациента.

В рамках прививочной кампании вакцинацию прошли 694 тысячи добровольцев. Всего в регионе провели почти три миллиона исследований на коронавирус.

Ранее врачи рассказали, как отличить индийский штамм от обычного коронавируса.

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