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Два года инвалид просит власти Ростова переселить его из дома без воды и отопления

5 июля 2021, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону в течение двух лет инвалид не может добиться от властей переселения из аварийного дома, сообщает Don_Mash.

В молодости 56-летний Валерий Фоменко занимался мотоспортом и повредил колено. Ему провели операцию, но это не помогло и мужчина оказался прикован к инвалидному креслу.

Сейчас ростовчанин живет в маленьком доме на улице Черепахина, в котором нет отопления и воды. А проходы настолько узкие, что в них невозможно развернуться.

«Инвалид уже два года обращается в „Водоканал“ и администрацию, но толка от этого никакого. Вначале чиновники хотели сделать ремонт, но в итоге поставили его на учет за новой квартирой», — сказано в сообщении.

Когда именно мужчина получит жилье, остается загадкой.

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