Два года инвалид просит власти Ростова переселить его из дома без воды и отопления

В молодости 56-летний Валерий Фоменко занимался мотоспортом и повредил колено. Ему провели операцию, но это не помогло и мужчина оказался прикован к инвалидному креслу.
Сейчас ростовчанин живет в маленьком доме на улице Черепахина, в котором нет отопления и воды. А проходы настолько узкие, что в них невозможно развернуться.
«Инвалид уже два года обращается в „Водоканал“ и администрацию, но толка от этого никакого. Вначале чиновники хотели сделать ремонт, но в итоге поставили его на учет за новой квартирой», — сказано в сообщении.
Когда именно мужчина получит жилье, остается загадкой.