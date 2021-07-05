Ростовский депутат призвал усилить контроль за мигрантами на рынке Темерник

Posted 5 июля 2021, 12:00
Published 5 июля 2021, 12:00
Modified 18 сентября 2022, 12:00
Updated 18 сентября 2022, 12:00
Напомним, что на сервисе «Активный ростовчанин» появилось обращение, в котором житель Ростова-на-Дону попросил власти ликвидировать вещевой рынок Темерник. Свое предложение ростовчанин аргументировал тем, что спальный район уже давно превратился в гетто с вечной музыкой, криками и конфликтами с мигрантами.
«Эта проблема возникла не сегодня, ей уже много лет, ведь микрорайон Темерник заселен мигрантами. Да, сейчас прослеживается некая тенденция к сносу рынков. Но надо понимать, что уничтожение рынка никуда не денет спрос. И если в случае с аксайскими рынками выгодополучателями стали супермаркеты и сетевые магазины, то и с рынком на Темернике мы получим тоже самое. Сейчас есть рынок, где ведется торговля недорогими вещами. Но если его ликвидировать, спрос на вещи повысится, они сразу взлетят в цене. Поэтому нельзя так радикально решать вопрос», — делится мнением Юрий Нерсесян.
По его мнению, ситуация в микрорайоне Темерник действительно требует тщательного наведения порядка.
«Все нарушения возможно решить законными методами. У нас есть силовые структуры, которые отвечают за порядок. Есть главы администраций районов города, которые должны заниматься проблемами микрорайонов. Да и конфликты с мигрантами легко предотвратить — усилить число нарядов, количество сотрудников МВД, Росгвардии. Ведь все эти проблемы и возникают из-за отсутствия банального контроля», — отмечает Юрий Нерсесян.