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Posted 5 июля 2021, 12:00

Published 5 июля 2021, 12:00

Modified 18 сентября 2022, 12:00

Updated 18 сентября 2022, 12:00

Ростовский депутат призвал усилить контроль за мигрантами на рынке Темерник

Ростовский депутат призвал усилить контроль за мигрантами на рынке Темерник

5 июля 2021, 12:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Микрорайон Темерника в Ростове уже много лет заселен мигрантами, там действительно надо наводить порядок, усилить контроль, а не сносить рынок, сообщает RostovGazeta руководитель фракции КПРФ Юрий Нерсесян.

Напомним, что на сервисе «Активный ростовчанин» появилось обращение, в котором житель Ростова-на-Дону попросил власти ликвидировать вещевой рынок Темерник. Свое предложение ростовчанин аргументировал тем, что спальный район уже давно превратился в гетто с вечной музыкой, криками и конфликтами с мигрантами.

«Эта проблема возникла не сегодня, ей уже много лет, ведь микрорайон Темерник заселен мигрантами. Да, сейчас прослеживается некая тенденция к сносу рынков. Но надо понимать, что уничтожение рынка никуда не денет спрос. И если в случае с аксайскими рынками выгодополучателями стали супермаркеты и сетевые магазины, то и с рынком на Темернике мы получим тоже самое. Сейчас есть рынок, где ведется торговля недорогими вещами. Но если его ликвидировать, спрос на вещи повысится, они сразу взлетят в цене. Поэтому нельзя так радикально решать вопрос», — делится мнением Юрий Нерсесян.

По его мнению, ситуация в микрорайоне Темерник действительно требует тщательного наведения порядка.

«Все нарушения возможно решить законными методами. У нас есть силовые структуры, которые отвечают за порядок. Есть главы администраций районов города, которые должны заниматься проблемами микрорайонов. Да и конфликты с мигрантами легко предотвратить — усилить число нарядов, количество сотрудников МВД, Росгвардии. Ведь все эти проблемы и возникают из-за отсутствия банального контроля», — отмечает Юрий Нерсесян.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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