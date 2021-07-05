Ростовский депутат призвал усилить контроль за мигрантами на рынке Темерник

«Эта проблема возникла не сегодня, ей уже много лет, ведь микрорайон Темерник заселен мигрантами. Да, сейчас прослеживается некая тенденция к сносу рынков. Но надо понимать, что уничтожение рынка никуда не денет спрос. И если в случае с аксайскими рынками выгодополучателями стали супермаркеты и сетевые магазины, то и с рынком на Темернике мы получим тоже самое. Сейчас есть рынок, где ведется торговля недорогими вещами. Но если его ликвидировать, спрос на вещи повысится, они сразу взлетят в цене. Поэтому нельзя так радикально решать вопрос», — делится мнением Юрий Нерсесян.