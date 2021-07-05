Ростовскому подростку грозит штраф за призыв выйти на акцию в поддержку Навального

Posted 5 июля 2021, 13:12
Published 5 июля 2021, 13:12
Modified 18 сентября 2022, 12:00
Updated 18 сентября 2022, 12:00
Как пишет Donday, несовершеннолетний ростовчанин стал единственным подростком в городе, на которого завели уголовное дело. На всех остальных несовершеннолетних участников митинга в январе 2021 года составили протоколы.
Фигурант призывал выйти на несанкционированный митинг на своей странице в соцсети, за что на него и завели уголовное дело. Сейчас следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела, по этой причине ростовчанину, скорее всего, назначат штраф.