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Posted 5 июля 2021, 13:12

Published 5 июля 2021, 13:12

Modified 18 сентября 2022, 12:00

Updated 18 сентября 2022, 12:00

Ростовскому подростку грозит штраф за призыв выйти на акцию в поддержку Навального

Ростовскому подростку грозит штраф за призыв выйти на акцию в поддержку Навального

5 июля 2021, 13:12
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Подросток из Ростова-на-Дону может избежать реального наказания за призывы к выходу на незаконный митинг в поддержку Алексея Навального, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Как пишет Donday, несовершеннолетний ростовчанин стал единственным подростком в городе, на которого завели уголовное дело. На всех остальных несовершеннолетних участников митинга в январе 2021 года составили протоколы.

Фигурант призывал выйти на несанкционированный митинг на своей странице в соцсети, за что на него и завели уголовное дело. Сейчас следователь подал ходатайство о прекращении уголовного дела, по этой причине ростовчанину, скорее всего, назначат штраф.

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