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Браконьеры в Ростовской области с ножом накинулись на сотрудников ФСБ

7 июля 2021, 15:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Азовском районе браконьеры с уловом почти на 4 миллиона рублей оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, сообщил телеграм-канал Don Mash.

Мужчины на лодке без номеров наловили рыбы на 3,8 миллиона рублей, в улове были даже краснокнижные осетры. Браконьеров заметили сотрудники ФСБ и попытались остановить мужчин, но один из них достал нож и набросился на силовиков.

Нападение обошлось без ранений, сотрудники ФСБ задержали браконьеров, на которых завели уголовное дело.

Ранее местные жители рассказали, что в зонах покоя в Чертковском, Боковском и Кашарском районах Ростовской области, где охотиться запрещено, орудует банда вооруженных браконьеров.

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#Новости#Происшествия
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