Браконьеры в Ростовской области с ножом накинулись на сотрудников ФСБ

Мужчины на лодке без номеров наловили рыбы на 3,8 миллиона рублей, в улове были даже краснокнижные осетры. Браконьеров заметили сотрудники ФСБ и попытались остановить мужчин, но один из них достал нож и набросился на силовиков.
Нападение обошлось без ранений, сотрудники ФСБ задержали браконьеров, на которых завели уголовное дело.
Ранее местные жители рассказали, что в зонах покоя в Чертковском, Боковском и Кашарском районах Ростовской области, где охотиться запрещено, орудует банда вооруженных браконьеров.