Как торговцы с закрытых аксайских рынков погрязли в судах и остались всем недовольны

Что произошло
На территорию рынков «Атлант», «Алмаз» и «Классик» 27 апреля ворвались тысячи силовиков с проверками. Они были связаны с выявленными ранее нарушениями.
Из-за закрытия торговых точек предприниматели потеряли работу и начали борьбу, чтобы все вернуть как было. Они пишут письма чиновникам и устраивают флешмобы, но пока результата это не дает.
Суды
В Арбитражный суд Ростовской области подали уже более 30 заявлений с требованием снести постройки на рынках. Администрация Аксайского городского поселения считает, что это капитальные, а не временные строения, разрешения на строительство которых не давали.
Часть исков приняли к производству и по ним назначили даты заседаний, другие пока оставлены без движения. Два заявления направлены в адрес бизнесмена Вадима Бабаева, но его защитники не согласны с позицией властей.
Если суд удовлетворит требования, то территории рынков могут значительно опустеть.
Как пытаются помочь
Власти региона периодически проводят встречи с инициативной группой для решения сложившейся ситуации. Для торговцев с рынка «Овощной» создали 1,4 тысячи мест на территории старого аэропорта Ростова, где уже идет торговля.
Кроме того, сейчас реализуют инвестиционные проекты по строительству оптово-розничных торговых комплексов. До декабря 2021 года появятся 1,8 тысячи мест для предпринимателей.
До 30 июня 2022 года сделают 2,6 тысячи площадок для торговли, до 31 декабря 2022 года — 3,9 тысячи точек. Однако многие предприниматели критикуют такие меры помощи, в том числе из-за того, что придется далеко ездить до новых рынков.
Пока торговцы не собираются сдаваться и хотят добавиться возобновления работы уже существующих рынков.