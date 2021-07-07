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Как торговцы с закрытых аксайских рынков погрязли в судах и остались всем недовольны

7 июля 2021, 12:27
Фото: Очевидец/ RostovGazeta
В Ростовской области подали уже более 30 исковых заявлений к владельцам помещений на рынках в Аксайском районе, которые отстаивают свои права. Власти в качестве помощи предлагают различные варианты, но далеко не все готовы изменить свою жизнь. О том, чем недовольны торговцы, в материале RostovGazeta.

Что произошло

На территорию рынков «Атлант», «Алмаз» и «Классик» 27 апреля ворвались тысячи силовиков с проверками. Они были связаны с выявленными ранее нарушениями.

Из-за закрытия торговых точек предприниматели потеряли работу и начали борьбу, чтобы все вернуть как было. Они пишут письма чиновникам и устраивают флешмобы, но пока результата это не дает.

Суды

В Арбитражный суд Ростовской области подали уже более 30 заявлений с требованием снести постройки на рынках. Администрация Аксайского городского поселения считает, что это капитальные, а не временные строения, разрешения на строительство которых не давали.

Часть исков приняли к производству и по ним назначили даты заседаний, другие пока оставлены без движения. Два заявления направлены в адрес бизнесмена Вадима Бабаева, но его защитники не согласны с позицией властей.

Если суд удовлетворит требования, то территории рынков могут значительно опустеть.

Как пытаются помочь

Власти региона периодически проводят встречи с инициативной группой для решения сложившейся ситуации. Для торговцев с рынка «Овощной» создали 1,4 тысячи мест на территории старого аэропорта Ростова, где уже идет торговля.

Кроме того, сейчас реализуют инвестиционные проекты по строительству оптово-розничных торговых комплексов. До декабря 2021 года появятся 1,8 тысячи мест для предпринимателей.

До 30 июня 2022 года сделают 2,6 тысячи площадок для торговли, до 31 декабря 2022 года — 3,9 тысячи точек. Однако многие предприниматели критикуют такие меры помощи, в том числе из-за того, что придется далеко ездить до новых рынков.

Пока торговцы не собираются сдаваться и хотят добавиться возобновления работы уже существующих рынков.

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