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Posted 7 июля 2021, 07:35

Published 7 июля 2021, 07:35

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

В Ростовской области могут ввести вакцинацию для жителей Донбасса

7 июля 2021, 07:35
В Ростовской области могут организовать прививочную кампанию для жителей ДНР и ЛНР, сообщил губернатор Василий Голубев.

Это прозвучало в интервью изданию ТАСС. Речь идет о россиянах, которые проживают в Донбассе.

Специальные пункты вакцинации могут появиться на приграничных территориях. Работы будет проводиться в добровольном порядке. В области есть все условия для этого.

До этого аналогичный вопрос задавали президенту Владимиру Путину. Он ответил, что Россия сможет поставить дополнительные объемы лекарств в ДНР и ДНР.

Читайте о том, как в Ростовской области закончилась вакцина и к чему это привело.

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