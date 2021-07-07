В Ростовской области могут ввести вакцинацию для жителей Донбасса

Posted 7 июля 2021, 07:35
Published 7 июля 2021, 07:35
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Это прозвучало в интервью изданию ТАСС. Речь идет о россиянах, которые проживают в Донбассе.
Специальные пункты вакцинации могут появиться на приграничных территориях. Работы будет проводиться в добровольном порядке. В области есть все условия для этого.
До этого аналогичный вопрос задавали президенту Владимиру Путину. Он ответил, что Россия сможет поставить дополнительные объемы лекарств в ДНР и ДНР.
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