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Более 10% молочной продукции на прилавках Ростовской области является фальсификатом

8 июля 2021, 08:35
Фото: pixabay.com
В Ростовской области 10,9% продаваемой молочной продукции имеют признаки фальсификата, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За второй квартал 2021 года в регионе отобрали 220 проб молочной продукции на предмет фальсификации, более 10% из них не прошли проверку по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции.

Среди нарушителей молокозаводы из Ростовской области, Краснодарского края, Татарстана, Воронежской, Курской, Брянской, Волгоградской , Челябинской областей и Москвы.

Всего за указанный период в области исследовали 1366 проб молока и молочной продукции, по содержанию химических контаминантов нарушений не выявили, по микробиологическим показателям нормам не соответствовали 1,6% образцов.

Читайте также: Треть поставляемых в соцобъекты Ростовской области продуктов оказалась фальсификатом.

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