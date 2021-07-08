Более 10% молочной продукции на прилавках Ростовской области является фальсификатом

За второй квартал 2021 года в регионе отобрали 220 проб молочной продукции на предмет фальсификации, более 10% из них не прошли проверку по физико-химическим показателям, определяющим качество продукции.
Среди нарушителей молокозаводы из Ростовской области, Краснодарского края, Татарстана, Воронежской, Курской, Брянской, Волгоградской , Челябинской областей и Москвы.
Всего за указанный период в области исследовали 1366 проб молока и молочной продукции, по содержанию химических контаминантов нарушений не выявили, по микробиологическим показателям нормам не соответствовали 1,6% образцов.
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