Две новые научные лаборатории появятся на базе ДГТУ в Ростове

Руководить лабораториями «Трансляционная медицина, биомаркеры и перспективные терапевтические средства» и «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» будут молодые ученые. При этом у некоторых есть опыт работы в США и Южной Корее.
С инициативами ознакомился глава региона Василий Голубев. Всего от донских вузов были представлены восемь проектов лабораторий, которые подадут на федеральный конкурс Минобрнауки. Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты», лучшие проекты получат финансирование.
Предусмотрен грант, за счет которого будут созданы 100 лабораторий. Всеми будут руководить молодые исследователи.
По словам губернатора, Минобразования России уже допустило ученых Южного научно-образовательного центра к программам поддержки научно-образовательных центров мирового уровня.
«Благодаря созданию молодежных лабораторий область станет центром притяжения высококвалифицированных кадров», — прокомментировал Василий Голубев.
Он добавил, что подпишет заявку на участие. ДГТУ разработал проекты по организации двух лабораторий.