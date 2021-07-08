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Две новые научные лаборатории появятся на базе ДГТУ в Ростове

8 июля 2021, 13:18
Фото: ДГТУ
Донской государственный технический университет планирует создать две молодежные лаборатории, сообщили в пресс-службе вуза.

Руководить лабораториями «Трансляционная медицина, биомаркеры и перспективные терапевтические средства» и «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» будут молодые ученые. При этом у некоторых есть опыт работы в США и Южной Корее.

С инициативами ознакомился глава региона Василий Голубев. Всего от донских вузов были представлены восемь проектов лабораторий, которые подадут на федеральный конкурс Минобрнауки. Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Наука и университеты», лучшие проекты получат финансирование.

Фото: ДГТУ

Предусмотрен грант, за счет которого будут созданы 100 лабораторий. Всеми будут руководить молодые исследователи.

По словам губернатора, Минобразования России уже допустило ученых Южного научно-образовательного центра к программам поддержки научно-образовательных центров мирового уровня.

Фото: ДГТУ

«Благодаря созданию молодежных лабораторий область станет центром притяжения высококвалифицированных кадров», — прокомментировал Василий Голубев.

Он добавил, что подпишет заявку на участие. ДГТУ разработал проекты по организации двух лабораторий.

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