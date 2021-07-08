Две новые научные лаборатории появятся на базе ДГТУ в Ростове

Руководить лабораториями «Трансляционная медицина, биомаркеры и перспективные терапевтические средства» и «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» будут молодые ученые. При этом у некоторых есть опыт работы в США и Южной Корее.