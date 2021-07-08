Мебель для школы, кусты в детский сад: за что платят родители в Ростовской области

«У нас в школе постоянные поборы. Директор говорит, что ничего не надо, а родительский комитет присылает в чат требование от директора сдать деньги на ремонт класса. Кто не сдал — пусть идет и делает сам своими силами и моет класс, — жалуется ростовчанка. — У меня двое детей. Я отказалась и деньги сдавать, и класс мыть, так как работаю, чтобы детей прокормить да коммуналку заплатить. Так в родительском чате на меня начали настоящую травлю. Стыдят за то, что я не хочу на благо своего ребенка класс приводить в порядок. Что делать уже не знаю. Понимаю, что перевод в другую школу ничего не решит. Везде творится одно и тоже».