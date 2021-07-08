Мебель для школы, кусты в детский сад: за что платят родители в Ростовской области

Уволилась из-за «зелени»
Определив ребенка в новый детский сад «Лукоморье», открытый порядка трех лет назад в поселке Дмитриадовка, на улице Транспортная 24А, родители столкнулись с серьезными финансовыми расходами. В дошкольном учреждении отсутствовали игрушки, а канцелярские принадлежности не соответствовали возрастным требованиям. В итоге за последние два года пребывания детей в новом детском саду, родителями было потрачено свыше 30 тысяч рублей на игрушки, канцелярию, рабочие тетрадки, бытовую химию и развивающие плакаты, которые, как выяснилось, якобы, были в наличии дошкольного учреждения. Также, на плечи родителей возложили и озеленение прилегающей к детскому саду территории. Цветы, кусты, деревья — все покупали они. А если этого не происходило, то воспитатель группы получал выговор с последующим увольнением.
«Исходя из заявлений родителей, обратившихся ко мне за помощью, заведующая вольготно себя чувствовала на руководящей должности, прикрываясь начальником отдела образования Неклиновского района. В коллективе была напряженная обстановка, текучка кадров из-за того, что часто менялись воспитатели, — рассказывает Евгений Федяев. — Прокурорская проверка подтвердила мои доводы. Поборы в детском саду признаны незаконными. Здесь были выявлены и более серьезные нарушения. В результате заведующая детским садом понесла дисциплинарное наказание и написала заявление на увольнение. Но при этом сегодня полиция продолжает проверку по факту собранных денег и отсутствия отчета, на что они были потрачены».
А строить чем?
Похожий случай зафиксирован и в школе № 6 города Батайска, расположенной по адресу Ставропольская, 50. Еще в начале учебного года родителям раздали в школе квиточки с просьбой добровольно пополнить фонд школы. Многие откликнулись на эту просьбу. Однако уже весной родителям поступило новое требование о сборе фиксированной суммы средств не на счет школы, а на карту представителя родительского комитета. Суммы назначили не маленькие: 1500 рублей за одного ребенка, по 1000 рублей на каждого если детей двое, и по 700 рублей на каждого если в школе учится трое деток.
«И эти фиксированные суммы требовали в школе помимо регулярных расходов родителей на воду, салфетки, пластиковые стаканчики и многое другое. Прокуратура выяснила, что деньги собирались не только на школьные принадлежности, но еще и на мебель, и на строительные материалы, — рассказывает Евгений Федяев. — По факту выявленных нарушений вынесены соответствующие представления руководителю отдела образования района и города Батайска».
Деньги на мел
Вопросы поборов в детских садах и школах всегда вызывали бурную дискуссию жителей Ростова и области. Мнения разделились. Одни родители не видят ничего страшного в регулярных сборах средств, считая, что деньги они сдают «в первую очередь для своих детей», потому что "ожидать поддержку от государства придется годами».
Другие — настроены категорически.
«У нас в школе постоянные поборы. Директор говорит, что ничего не надо, а родительский комитет присылает в чат требование от директора сдать деньги на ремонт класса. Кто не сдал — пусть идет и делает сам своими силами и моет класс, — жалуется ростовчанка. — У меня двое детей. Я отказалась и деньги сдавать, и класс мыть, так как работаю, чтобы детей прокормить да коммуналку заплатить. Так в родительском чате на меня начали настоящую травлю. Стыдят за то, что я не хочу на благо своего ребенка класс приводить в порядок. Что делать уже не знаю. Понимаю, что перевод в другую школу ничего не решит. Везде творится одно и тоже».
Родители возмущены: даже на мел уже приходится сдавать деньги.
Своим недовольством делятся и родители, чьи дети ходят в детский сад. Они добавляют, что ежемесячные поборы в дошкольном учреждении превышают 2 тыс. рублей. А отдельной графой расходов обозначен сбор средств на подарок руководству к празднику.
Что делать?
Депутат Евгений Федяев уверен, что никакие поборы в детских садах и школах недопустимы, их следует сразу пресекать.
«В первую очередь необходимо направить жалобу в отдел образования. Можно сразу обратиться с заявлением в прокуратуру. У нас установлено законом, что дошкольное и школьное образования являются бесплатными. А регулярные сборы средств противоречат действующему законодательству», — объясняет Евгений Федяев.