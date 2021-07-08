Сбербанк дал банковскую гарантию на строительство очистных сооружений в Цимлянске

Руслан Салимов добавил, что для подрядчика был открыт счет с банковским сопровождением. Кроме того, за счет приобретенной услуги телемедицины СберЗдоровья сотрудники получили возможность консультироваться с врачом. Компания «РостСтройКонтракт» заработала в 2007 году и стала одной из ведущих по строительству и ремонту соцобъектов.