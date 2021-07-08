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Сбербанк дал банковскую гарантию на строительство очистных сооружений в Цимлянске

8 июля 2021, 15:02
Фото: Montgomery County Planning Company/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
Компания «РостСтройКонтракт», которая занимается строительством очистных сооружений, получила банковскую агарнтию от Сбербанка, сообщили в финансовом учреждение.

Гарантию предоставило Ростовское отделение Сбербанка, она касается строительных работ в Цимлянске. Проект будет реализован в рамках программы «Чистая вода».

Специалистам предстоит модернизировать системы водоснабжения Цимлянского водохранилища. Объем гарантии от банка достигает 456 миллионов рублей, она позволит выполнить контракт.

Срок исполнения обязательств составляет 2,5 года. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов сообщил, что проведенные работы должны улучшить городское водоснабжение.

«Что касается ESG-проектов (Экологическая, социальная и корпоративная ответственность ведения бизнеса), банк готов оказывать организациям, чтобы люди были обеспечены качественной водой», — прокомментировал он.

Руслан Салимов добавил, что для подрядчика был открыт счет с банковским сопровождением. Кроме того, за счет приобретенной услуги телемедицины СберЗдоровья сотрудники получили возможность консультироваться с врачом. Компания «РостСтройКонтракт» заработала в 2007 году и стала одной из ведущих по строительству и ремонту соцобъектов.

Организация уже успела реализовать десятки проектов, в том числе она проводит реконструкцию водопроводных сетей и строит канализационные сети.

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