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Специалист предсказал последствия для Гаити после убийства президента

8 июля 2021, 09:13
Фото: pxhere.com
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС, эксперт по Южной Америке Александр Чичин не прогнозирует обострения обстановки на Гаити после покушения на президента страны Жовенеля Моиза.

Регион и так нестабилен. Об этом информирует iz.ru.

По словам Чичина, для Гаити убийство главы государства в порядке вещей. Однако Соединенные Штаты Америки могут сами захотеть навести там порядок, что приведет к обострению ситуации. Большое количество небольших стран региона стремятся получить поддержку от Вашингтона. Гаити не исключение. Но для США данное государство токсично.

Гаити является специфическим островом. Там присутствует различный политический состав и множество религий, одна из которых вуду. Данное верование не получится полностью контролировать. На Гаити сейчас анархия. Соседние государства более структурированы. В них сильная роль государства, подчеркнул Александр Чичин.

Напомним, что президента Гаити Жовенеля Моиза и его супругу Мартин Моиз убили в ночь на седьмое июля. На резиденцию главы государства напала группа неизвестных.

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