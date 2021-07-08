Специалист предсказал последствия для Гаити после убийства президента

По словам Чичина, для Гаити убийство главы государства в порядке вещей. Однако Соединенные Штаты Америки могут сами захотеть навести там порядок, что приведет к обострению ситуации. Большое количество небольших стран региона стремятся получить поддержку от Вашингтона. Гаити не исключение. Но для США данное государство токсично.
Гаити является специфическим островом. Там присутствует различный политический состав и множество религий, одна из которых вуду. Данное верование не получится полностью контролировать. На Гаити сейчас анархия. Соседние государства более структурированы. В них сильная роль государства, подчеркнул Александр Чичин.
Напомним, что президента Гаити Жовенеля Моиза и его супругу Мартин Моиз убили в ночь на седьмое июля. На резиденцию главы государства напала группа неизвестных.